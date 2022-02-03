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"Дніпровський стрілець" Рябчук зробив несподівану заяву: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Справа про стрілка з Дніпра набуває нового розголосу Новина оновлена 03 лютого 2022, 22:32
Справа про стрілка з Дніпра набуває нового розголосу

Нацгвардієць підписав заяву про відмову від попередніх показань

Артемій Рябчук, більш відомий як "дніпровський стрілок", який відкрив стрілянину на території заводу "Південмаш", відмовився від своїх показань, а його адвокат заявив, що нацгвардієць є потерпілим.

Як повідомляють українські Telegram-канали, у четвер, 3 лютого, адвокат стрільця Рябчука вимагав визнати солдата потерпілим. За словами правозахисника, який подав до суду відповідний позов, під час проходження військової служби в лавах Нацгвардії, зокрема в частині 3021, права його підзахисного були порушені.

Свої вимоги адвокат нацгвардійця обґрунтував чотирма статтями, а саме:

  • статтею 406 щодо порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями;
  • статтею 408 стосовно самовільного залишення місця військової служби;
  • статтею 425 про недбале ставлення до військової служби;
  • статтею 426 щодо умисного неприпинення злочину, який було вчинено підлеглим.
Заява Артемія Рябчука
Заява Артемія Рябчука

Варто відзначити, що кількома днями раніше мережу розбурхали "прихильники" стрілка-вбивці Рябчука з Одеської області, які анонсували збір коштів на адвоката та навіть підготували петицію до президента Зеленського, адже вважають покарання незаслуженим, аргументуючи, що на криваву розправу солдата підштовхнула дідівщина у військовій частині, де той проходив службу.

Також "Телеграф" повідомляв, що раніше 21-річний Артемій Рябчук, який жорстоко розправився зі своїми товаришами по службі, під час судового засідання, де йому обирали міру запобіжного заходу, попросився у СІЗО, хоча сторона обвинувачення вимагала відправити нацгвардійця на гауптвахту.

Теги:
#Дніпро #Південмаш #Нацгвардія #Стрілянина
Справа про стрілка з Дніпра набуває нового розголосу
Дніпро
"Дніпровський стрілець" Рябчук зробив несподівану заяву: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Справа про стрілка з Дніпра набуває нового розголосу
"Дніпровський стрілець" Рябчук зробив несподівану заяву: подробиці
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