Укр

"Днепровский стрелок" Рябчук сделал неожиданное заявление: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Дело о стрелке из Днепра приобретает новую огласку Новость обновлена 03 февраля 2022, 22:32
Дело о стрелке из Днепра приобретает новую огласку

Нацгвардиец подписал заявление об отказе от предварительных показаний

Артемий Рябчук, более известный как "днепровский стрелок", открывший стрельбу на территории завода "Южмаш", отказался от своих показаний, а его адвокат заявил, что нацгвардеец является потерпевшим.

Как сообщают украинские Telegram-каналы, в четверг, 3 февраля, адвокат стрелка Рябчука потребовал признать солдата потерпевшим. По словам правозащитника, подавшего в суд соответствующий иск, во время прохождения военной службы в рядах Нацгвардии, в частности в части 3021, права его подзащитного были нарушены.

Свои требования адвокат нацгвардейца обосновал четырьмя статьями, а именно:

  • статьей 406 о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;
  • статьей 408 относительно самовольного ухода с места военной службы;
  • статьей 425 о халатном отношении к военной службе;
  • статьей 426 относительно преднамеренного прекращения преступления, совершенного подчиненным.
Заявление Артемия Рябчука
Заявление Артемия Рябчука

Стоит отметить, что несколькими днями ранее сеть взбудоражили "поклонники" стрелка-убийцы Рябчука из Одесской области, которые анонсировали сбор средств на адвоката и даже подготовили петицию к президенту Зеленскому, ведь считают наказание незаслуженным, аргументируя, что на кровавую расправу солдата подтолкнула дедовщина в части, где тот проходил службу.

Также "Телеграф" сообщал, что ранее 21-летний Артемий Рябчук, жестоко расправившийся со своими сослуживцами, во время судебного заседания, где ему избирали меру пресечения, попросился в СИЗО, хотя сторона обвинения требовала отправить нацгвардейца на гауптвахту.

Теги:
#Днепр #Южмаш #Нацгвардия #Стрілянина
Дело о стрелке из Днепра приобретает новую огласку
Днепр
"Днепровский стрелок" Рябчук сделал неожиданное заявление: подробности
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