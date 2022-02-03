"Днепровский стрелок" Рябчук сделал неожиданное заявление: подробности

Нацгвардиец подписал заявление об отказе от предварительных показаний

Артемий Рябчук, более известный как "днепровский стрелок", открывший стрельбу на территории завода "Южмаш", отказался от своих показаний, а его адвокат заявил, что нацгвардеец является потерпевшим.

Как сообщают украинские Telegram-каналы, в четверг, 3 февраля, адвокат стрелка Рябчука потребовал признать солдата потерпевшим. По словам правозащитника, подавшего в суд соответствующий иск, во время прохождения военной службы в рядах Нацгвардии, в частности в части 3021, права его подзащитного были нарушены.

Свои требования адвокат нацгвардейца обосновал четырьмя статьями, а именно:

статьей 406 о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;

о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими; статьей 408 относительно самовольного ухода с места военной службы;

относительно самовольного ухода с места военной службы; статьей 425 о халатном отношении к военной службе;

о халатном отношении к военной службе; статьей 426 относительно преднамеренного прекращения преступления, совершенного подчиненным.

Заявление Артемия Рябчука

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Стоит отметить, что несколькими днями ранее сеть взбудоражили "поклонники" стрелка-убийцы Рябчука из Одесской области, которые анонсировали сбор средств на адвоката и даже подготовили петицию к президенту Зеленскому, ведь считают наказание незаслуженным, аргументируя, что на кровавую расправу солдата подтолкнула дедовщина в части, где тот проходил службу.

Также "Телеграф" сообщал, что ранее 21-летний Артемий Рябчук, жестоко расправившийся со своими сослуживцами, во время судебного заседания, где ему избирали меру пресечения, попросился в СИЗО, хотя сторона обвинения требовала отправить нацгвардейца на гауптвахту.