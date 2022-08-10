Ключова область: Корбан відкрив, як Дніпро підготувався "зустрічати" росіян

Дніпропетровщина, по суті, оточена прифронтовими областями, тому вельми ризикує

Дніпропетровська область, яка регулярно страждає від артилерійських обстрілів російських окупантів, загалом готова дати сильну відсіч у разі повноцінного настання ворога. За словами керівника штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана, який зараз перебуває в Лондоні, він спокійний за регіон, адже там вибудовано унікальну систему оборони. Він наголошує, що область має п’ять рубежів оборони, котрі створені за основами військової науки.

Про це Корбан розповів в інтерв’ю журналістам "ВВС Україна", які приїхали поспілкуватися з ним до Великої Британії. Чиновник наголосив, що оборона Дніпропетровщини не має аналогів серед інших областей, а тому регіон цілком здатний стати для росії другим Сталінградом.

За словами Геннадія Корбана, Дніпропетровська область стане непереборною перепоною для ворожого війська. При цьому відкидати варіанти про те, що наступ справді може відбутися, не можна. Причина – у сусідстві Дніпропетровщини з іншими прифронтовими областями.

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Чіовник нагадав, що зовсім поряд з кордоном області розташовані населені пункти Барвінкове та Лозова, що на Харківщині. Перше село вже захоплене росіянами, а воно знаходиться у напрямку до Новомосковська (Дніпропетровщина). Також регіон сусідній для Донецької, Запорізької та — по лінії Дніпра — Херсонської областей.

"Ми начебто розтягнуті, але по суті робимо весь фронт навколо Дніпропетровської області, — говорить Геннадій Корбан. — Це ключова область. Це мости, про які я весь час говорю, що хлопці, мости — це логістика. Я весь час читаю в цих ворожих групах, у яких постійно згадують, дають координати цих мостів. Тобто що це говорить? Про те, що рано чи пізно це [наступ — ред.] може статися".

При цьому керівник штабу оборони Дніпра як ніколи впевнений у захисниках області, які утримають регіон.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Кривому Розі вже оголосили "полювання" на колаборантів, які готові співпрацювати з російськими військовими. За їхні дані обіцяють серйозну грошову винагороду.

Також ми писали, що південь на Дніпропетровщині регулярно обстрілюється ворожими солдатами. При цьому атаки не завжди залишаються безкарними — іноді наші військові та партизани діють спільно, щоб дати по зубах супротивнику.