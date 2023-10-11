"Це ганьба": відомий тренер закликав покарати УЄФА за спробу повернути росіян у футбол

Легендарний тренер хоче знайти винних

Виконком УЄФА скасував рішення про допуск російських команд U-17 до міжнародних турнірів, хоча й сама ймовірність повернення росіян у міжнародний футбол викликала чимало негативної реакції. Зокрема, із закликом провести розслідування щодо міжнародної організації виступив відомий український тренер Мирон Маркевич.

У коментарі порталу Sport.ua він зізнався, що його насторожує сам факт розгляду питання зняття санкцій з країни-агресора. За словами Маркевича, все, що відбувається, можна описати лише одним словом — ганьба.

"Я був шокований... Ось чому треба провести детальне розслідування. І якщо це була ініціатива президента УЄФА Олександера Чеферіна, то треба порушувати питання про висловлення йому недовіри.

Тому що це неприпустимо, коли біля керма УЄФА знаходяться функціонери, які не хочуть бачити очевидного: російські злочинці щодня вбивають українців на землі. Переконаний, що в УЄФА не очікували, що це рішення Виконкому викличе такий опір з боку європейської футбольної громади, і тому довелося дати задню. Однак щоб таким горе-функціонерам більше не хотілося приймати необдумані рішення, треба, повторюю, провести розслідування і покарати винних", – сказав досвідчений наставник "Карпат".

Раніше "Телеграф" писав про те, як у росії почали істерити після рішення УЄФА щодо їхніх збірних.