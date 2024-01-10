"Челсі" з Мудриком зганьбився у кубковому матчі, оновивши 25-річний антирекорд (відео)

Гра у відповідь пройде через два тижні

Лондонський "Челсі" сенсаційно програв у першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги. У гостях "сині" грали проти представника другого за силою дивізіону країни "Міддлсбро".

Зустріч завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0, повідомляє "Телеграф". Українець Михайло Мудрик розпочав гру на лаві запасних та вийшов на поле на 63-й хвилині, коли його команда вже програвала.

Єдиний результативний удар у матчі на свій рахунок записав Хейден Хакні на 37-й хвилині зустрічі. Щодо Мудрика, то він за проведений час на полі відзначився лише однією гострою передачею у штрафний майданчик суперника.

Статисти після гри звернули увагу, що "Челсі" програв команді з нижчого дивізіону в Кубку англійської ліги вперше з 1999 року. Тоді "синіх" із розіграшу вибив "Хаддерсфілд".

Крім того, "Міддлсбро" здобув першу перемогу над "Челсі" за останні 10 матчів.

Зазначимо, що гра у відповідь пройде в Лондоні 23 січня на стадіоні "Стемфорд Брідж" і почнеться вона о 22:00 за київським часом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що недавно Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду в Англії.