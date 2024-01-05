Мудрику настав час шукати новий клуб? Челсі почав співпрацювати з другом Росії

Українцям навряд чи сподобається ідея лондонського клубу

Лондонський "Челсі", в якому виступає футболіст збірної України Михайло Мудрік, знайшов собі нового спонсора. Клуб підписав угоду із криптобіржею BingX, яка має зв’язки з Росією.

Про це йдеться на офіційному акаунті "Челсі" у соціальній мережі X (колишній Twitter). Там написали, що "раді оголосити про нове партнерство з однією з найбільш зростаючих криптовалютних бірж у світі".

Очікується, що логотип криптобіржі буде розміщено на рукавах футболок. З наступного сезону його також нанесуть на тренувальну форму. Про терміни угоди та її фінансову складову не повідомляється.

Водночас раніше видання The Telegraph писало про те, що BingX пов’язана з Росією. Її представники називали себе прихильниками російської криптоспільноти і навіть проводили заходи у Москві після початку повномасштабної війни.

Заснували BingX у 2018 році і зараз нею користується понад 10 мільйонів клієнтів у всьому світі.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні багато великих компаній залишили російський ринок. Також український народ підтримав і сам клуб "Челсі", який провів збір коштів для Михайло-Коцюбинської школи у Чернігівській області. Водночас Прем’єр-ліга та Англійська футбольна ліга призупинили контракти на телетрансляції з Росією.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Англії спробували знайти головну причину невдач Мудрика.