Рус

Мудрику настав час шукати новий клуб? Челсі почав співпрацювати з другом Росії

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мудрик грає за Челсі другий рік
Мудрик грає за Челсі другий рік. Фото ФК Челсі

Українцям навряд чи сподобається ідея лондонського клубу

Лондонський "Челсі", в якому виступає футболіст збірної України Михайло Мудрік, знайшов собі нового спонсора. Клуб підписав угоду із криптобіржею BingX, яка має зв’язки з Росією.

Про це йдеться на офіційному акаунті "Челсі" у соціальній мережі X (колишній Twitter). Там написали, що "раді оголосити про нове партнерство з однією з найбільш зростаючих криптовалютних бірж у світі".

Очікується, що логотип криптобіржі буде розміщено на рукавах футболок. З наступного сезону його також нанесуть на тренувальну форму. Про терміни угоди та її фінансову складову не повідомляється.

Водночас раніше видання The Telegraph писало про те, що BingX пов’язана з Росією. Її представники називали себе прихильниками російської криптоспільноти і навіть проводили заходи у Москві після початку повномасштабної війни.

Заснували BingX у 2018 році і зараз нею користується понад 10 мільйонів клієнтів у всьому світі.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні багато великих компаній залишили російський ринок. Також український народ підтримав і сам клуб "Челсі", який провів збір коштів для Михайло-Коцюбинської школи у Чернігівській області. Водночас Прем’єр-ліга та Англійська футбольна ліга призупинили контракти на телетрансляції з Росією.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Англії спробували знайти головну причину невдач Мудрика.

Теги:
#Футбол #Росія #ФК Челсі #Михайло Мудрик