Мудрику пора искать новый клуб? Челси начал сотрудничать с другом России

Украинцам вряд ли понравится идея лондонского клуба

Лондонский "Челси", в котором выступает футболист сборной Украины Михаил Мудрик, нашел себе нового спонсора. Клуб подписал соглашение с криптобиржей BingX, которая имеет связи с Россией.

Об этом говорится на официальном аккаунте "Челси" в социальной сети X (бывший Twitter). Там написали, что "рады объявить о новом партнерстве с одной из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире".

Ожидается, что логотип криптобиржи будет размещен на рукавах футболок. Со следующего сезона его также нанесут на тренировочную форму. О сроках соглашения и его финансовой составляющей не сообщается.

В то же время ранее издание The Telegraph писало о том, что BingX связана с Россией. Ее представители называли себя сторонниками российского криптосообщества и даже проводили мероприятия в Москве после начала полномасштабной войны.

Основали BingX в 2018 году и сейчас ею пользуется свыше 10 миллионов клиентов по всему миру.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине многие крупные компании покинули российский рынок. Также украинский народ поддержал и сам клуб "Челси", который провел сбор средств для Михаило-Коцюбинской школы в Черниговской области. В то же время Премьер-лига и Английская футбольная лига приостановили контракты на телетрансляции с Россией.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Англии попытались найти главную причину неудач Мудрика.