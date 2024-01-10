"Челси" с Мудриком опозорился в кубковом матче, обновив 25-летний антирекорд (видео)

Ответная игра пройдет через две недели

Лондонский "Челси" сенсационно проиграл в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. В гостях "синие" играли против представителя второго по силе дивизиона страны "Мидлсбро".

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, передает "Телеграф". Украинец Михаил Мудрик начал игру на лавке запасных и вышел на поле на 63-й минуте, когда его команда уже проигрывала.

Единственный результативный удар в матче на свой счет записал Хейден Хакни на 37-й минуте встречи. Что касается Мудрика, то он за проведенное время на поле отметился лишь одной острой передачей в штрафную соперника.

Статисты после игры обратили внимание на то, что "Челси" проиграл команде из низшего дивизиона в Кубке английской лиги впервые с 1999 года. Тогда "синих" из розыгрыша выбил "Хаддерсфилд".

Кроме того, "Мидлсбро" добыл первую победу над "Челси" за последние 10 матчей.

Отметим, что ответная игра пройдет в Лондоне 23 января на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется она в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии.