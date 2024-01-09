"Король Мудрик": украинец получил первую награду в Англии и получил порцию комплиментов (фото)

Украинец постепенно адаптируется к английскому футболу

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик удостоился первой индивидуальной награды в Англии. Его признали лучшим игроком четвертьфинального матча Кубка английской лиги.

О вручении награды украинцу сообщили на официальной странице турнира в социальной сети X. В том противостоянии "Челси" играл против "Ньюкасла" и лондонский коллектив добыл победу в серии пенальти (основное время 1:1).

Интересно, что Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника. Украинец сравнял счет в компенсированное арбитром время, а потом реализовал свой шанс в серии послематчевых пенальти. Украинец пробивал с 11-метровой отметки при счете 3:2 и его точный удар вывел команду в полуфинал турнира.

За выход в финал Кубка английской лиги "Челси" поспорит с "Мидлсбро".

Болельщики "Челси" по заслугам оценили признание украинца лучшим игроком матча. Они даже назвали его "королем".

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Челси" договорился о сотрудничестве с криптобиржей, которая радуется своими связями с россиянами.