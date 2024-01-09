"Король Мудрик": українець отримав першу нагороду в Англії та отримав порцію компліментів (фото)

Українець поступово адаптується до англійського футболу

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду в Англії. Його визнали найкращим гравцем чвертьфінального матчу Кубка англійської ліги.

Про вручення нагороди українцю повідомили на офіційній сторінці турніру у соціальній мережі X. У тому протистоянні "Челсі" грав проти "Ньюкасла" і лондонський колектив здобув перемогу в серії пенальті (основний час 1:1).

Цікаво, що Мудрик розпочав зустріч на лаві запасних та вийшов на поле лише на 78-й хвилині за рахунку 1:0 на користь суперника. Українець зрівняв рахунок у компенсований арбітром час, а потім реалізував свій шанс у серії післяматчевих пенальті. Українець пробивав з 11-метрової позначки за рахунку 3:2 та його точний удар вивів команду до півфіналу турніру.

За вихід у фінал Кубка англійської ліги "Челсі" посперечається з "Міддлсбро".

Вболівальники "Челсі" по заслугах оцінили визнання українця найкращим гравцем матчу. Вони навіть назвали його "королем".

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Челсі" домовився про співпрацю з криптобіржею, яка радіє своїми зв’язками із росіянами.