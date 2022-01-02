Молодий місяць 2 січня: які сюрпризи молодик готує для різних знаків зодіаку

Молодий місяць — завжди особливий період, який відкриває нові можливості

Перший молодик року припадає на 2 січня, коли Місяць буде в Козерозі. Цей час спонукає нас створювати фундамент для нових досягнень у 2022 році. Молодий місяць відкриває шестимісячний цикл можливостей. Якщо ви ще не поставили собі мети на новий рік, то другий день року – ідеальний час для цього.

Про це пише astrology.com.

Овен

Овнам у молодик у Козерозі варто ставити цілі щодо розширення своєї кар’єри за рахунок нових досягнень. Меркурій у Водолії може допомогти вам мислити нестандартно, втілюючи мрії у життя.

Телець

Намагайтеся думати про те, чого хотілося б досягти. Зараз вдалий час для нових починань, адже місячне світло – це лише початок нової подорожі.

Близнюки

Поставтеся серйозно до своїх зв’язків та активів у молодик у Козерозі. Можливо, настав час стати ближчим із рідними.

Рак

Новий рік, молодик, нові можливості у коханні? Місячна енергія відкриває новий розділ партнерських відносин, романтичних та професійних для Раків.

Лев

Молодий місяць змушує Левів подумати про те, чого ви можете досягти в роботі, як ви будуєте свій день та свої здорові звички. Зараз ідеальний час, щоб змінюватися на краще.

Діва

Молодий місяць у Козерозі – це ваш стимул розставити пріоритети у відносинах, задоволенні та творчості у 2022 році. Максимально використовуйте перші шість місяців.

Терези

Можливо, в молодик настав час переглянути, що означають для вас будинок і сім’я.

Скорпіон

Настав час покращити ваші навички активного слухання та таланти. У період молодика у вас можуть виникнути складнощі у спілкуванні з оточуючими, тому варто більше звертати увагу на те, що ви кажете іншим людям.

Стрілець

Стрільцям у молодик варто приділити більше уваги фінансовим питанням. Продуктивний Місяць надихне вас на те, щоб розумно розпоряджатися грошима.

Козеріг

Молодий місяць знаходиться у вашому знаку, що дає вам шестимісячну можливість оновити свою особистість та зовнішність.

Водолій

Водоліям варто бути більш відповідальними на початку року. Молодий місяць у Козерозі підсвідомо спонукає вас бути більш практичними.

Риби

У період молодого місяця Риби можуть обзавестися новими корисними знайомствами. А мрії упродовж наступних шести місяців стануть реальністю.

Раніше "Телеграф" писав про те, для яких знаків Зодіаку перший місяць року принесе удачу.