Молодий місяць 2 січня: які сюрпризи молодик готує для різних знаків зодіаку
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Молодий місяць — завжди особливий період, який відкриває нові можливості
Перший молодик року припадає на 2 січня, коли Місяць буде в Козерозі. Цей час спонукає нас створювати фундамент для нових досягнень у 2022 році. Молодий місяць відкриває шестимісячний цикл можливостей. Якщо ви ще не поставили собі мети на новий рік, то другий день року – ідеальний час для цього.
Про це пише astrology.com.
Овен
Овнам у молодик у Козерозі варто ставити цілі щодо розширення своєї кар’єри за рахунок нових досягнень. Меркурій у Водолії може допомогти вам мислити нестандартно, втілюючи мрії у життя.
Телець
Намагайтеся думати про те, чого хотілося б досягти. Зараз вдалий час для нових починань, адже місячне світло – це лише початок нової подорожі.
Близнюки
Поставтеся серйозно до своїх зв’язків та активів у молодик у Козерозі. Можливо, настав час стати ближчим із рідними.
Рак
Новий рік, молодик, нові можливості у коханні? Місячна енергія відкриває новий розділ партнерських відносин, романтичних та професійних для Раків.
Лев
Молодий місяць змушує Левів подумати про те, чого ви можете досягти в роботі, як ви будуєте свій день та свої здорові звички. Зараз ідеальний час, щоб змінюватися на краще.
Діва
Молодий місяць у Козерозі – це ваш стимул розставити пріоритети у відносинах, задоволенні та творчості у 2022 році. Максимально використовуйте перші шість місяців.
Терези
Можливо, в молодик настав час переглянути, що означають для вас будинок і сім’я.
Скорпіон
Настав час покращити ваші навички активного слухання та таланти. У період молодика у вас можуть виникнути складнощі у спілкуванні з оточуючими, тому варто більше звертати увагу на те, що ви кажете іншим людям.
Стрілець
Стрільцям у молодик варто приділити більше уваги фінансовим питанням. Продуктивний Місяць надихне вас на те, щоб розумно розпоряджатися грошима.
Козеріг
Молодий місяць знаходиться у вашому знаку, що дає вам шестимісячну можливість оновити свою особистість та зовнішність.
Водолій
Водоліям варто бути більш відповідальними на початку року. Молодий місяць у Козерозі підсвідомо спонукає вас бути більш практичними.
Риби
У період молодого місяця Риби можуть обзавестися новими корисними знайомствами. А мрії упродовж наступних шести місяців стануть реальністю.
Раніше "Телеграф" писав про те, для яких знаків Зодіаку перший місяць року принесе удачу.
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