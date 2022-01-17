Повня на Водохресний святвечір 18 січня: що можна і не можна робити в цей день

Цього дня не можна вживати алкоголь та провокувати конфлікти

Повня завжди веде за собою емоційне зіткнення та ризик потрапити в неприємну ситуацію. Перший повний Місяць у 2022 році відбудеться 18 січня, якраз у день церковного свята Водохресного святвечора, напередодні Хрещення Господнього.

За прогнозом астролога Олени astrologia_horarnaya в Інстаграмі, у цей день виникають ризики аварій, ураження струмом, інсультів, можливі поломки засобів зв’язку: телефонів та комп’ютерів. Також у такі дні є небезпека на дорогах, тому слід бути уважними як за кермом, так і на дорогах. Варто також уникати сварок та з'ясувань, інакше ризики різких необдуманих розривів відносин будуть дуже великими.

Повня дає надчутливість до алкоголю, часто підвищується апетит і турбує безсоння, набряки. Як правило, перераховане турбує за день до, в саму Повню і наступного дня.

Що не можна робити в Повню 18 січня — заборони

Ні нових починань

Ні хірургічним втручанням

Не варто вживати алкоголь

Переносимо косметологічні маніпуляції

Не з’ясовуємо стосунків

Не виявляємо і не провокуємо агресію

Уникаємо скупчення людей

Що можна робити в Повню 18 січня

Єдиним плюсом повного Місяця є те, що воно відбувається практично в день Хрещення, і потужний християнський егрегор нівелює багато гострих кутів цієї аварійної Повні. В цей період можна позбавлятися непотрібних речей і відмовлятися від шкідливих звичок.

Нагадаємо, що з 14 січня до 4 лютого триває період ретроградного Меркурія. Що категорично заборонено робити в цей час – читайте у нашому попередньому матеріалі.