Повня на Водохресний святвечір 18 січня: що можна і не можна робити в цей день
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Цього дня не можна вживати алкоголь та провокувати конфлікти
Повня завжди веде за собою емоційне зіткнення та ризик потрапити в неприємну ситуацію. Перший повний Місяць у 2022 році відбудеться 18 січня, якраз у день церковного свята Водохресного святвечора, напередодні Хрещення Господнього.
За прогнозом астролога Олени astrologia_horarnaya в Інстаграмі, у цей день виникають ризики аварій, ураження струмом, інсультів, можливі поломки засобів зв’язку: телефонів та комп’ютерів. Також у такі дні є небезпека на дорогах, тому слід бути уважними як за кермом, так і на дорогах. Варто також уникати сварок та з'ясувань, інакше ризики різких необдуманих розривів відносин будуть дуже великими.
Повня дає надчутливість до алкоголю, часто підвищується апетит і турбує безсоння, набряки. Як правило, перераховане турбує за день до, в саму Повню і наступного дня.
Що не можна робити в Повню 18 січня — заборони
- Ні нових починань
- Ні хірургічним втручанням
- Не варто вживати алкоголь
- Переносимо косметологічні маніпуляції
- Не з’ясовуємо стосунків
- Не виявляємо і не провокуємо агресію
- Уникаємо скупчення людей
Що можна робити в Повню 18 січня
Єдиним плюсом повного Місяця є те, що воно відбувається практично в день Хрещення, і потужний християнський егрегор нівелює багато гострих кутів цієї аварійної Повні. В цей період можна позбавлятися непотрібних речей і відмовлятися від шкідливих звичок.
Нагадаємо, що з 14 січня до 4 лютого триває період ретроградного Меркурія. Що категорично заборонено робити в цей час – читайте у нашому попередньому матеріалі.
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