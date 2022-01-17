Рус

Повня на Водохресний святвечір 18 січня: що можна і не можна робити в цей день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Астрономічна подія перетинається із важливими православними святами Новина оновлена 17 січня 2022, 11:15
Астрономічна подія перетинається із важливими православними святами

Цього дня не можна вживати алкоголь та провокувати конфлікти

Повня завжди веде за собою емоційне зіткнення та ризик потрапити в неприємну ситуацію. Перший повний Місяць у 2022 році відбудеться 18 січня, якраз у день церковного свята Водохресного святвечора, напередодні Хрещення Господнього.

За прогнозом астролога Олени astrologia_horarnaya в Інстаграмі, у цей день виникають ризики аварій, ураження струмом, інсультів, можливі поломки засобів зв’язку: телефонів та комп’ютерів. Також у такі дні є небезпека на дорогах, тому слід бути уважними як за кермом, так і на дорогах. Варто також уникати сварок та з'ясувань, інакше ризики різких необдуманих розривів відносин будуть дуже великими.

Повня дає надчутливість до алкоголю, часто підвищується апетит і турбує безсоння, набряки. Як правило, перераховане турбує за день до, в саму Повню і наступного дня.

Що не можна робити в Повню 18 січня — заборони

  • Ні нових починань
  • Ні хірургічним втручанням
  • Не варто вживати алкоголь
  • Переносимо косметологічні маніпуляції
  • Не з’ясовуємо стосунків
  • Не виявляємо і не провокуємо агресію
  • Уникаємо скупчення людей

Що можна робити в Повню 18 січня

Єдиним плюсом повного Місяця є те, що воно відбувається практично в день Хрещення, і потужний християнський егрегор нівелює багато гострих кутів цієї аварійної Повні. В цей період можна позбавлятися непотрібних речей і відмовлятися від шкідливих звичок.

Нагадаємо, що з 14 січня до 4 лютого триває період ретроградного Меркурія. Що категорично заборонено робити в цей час – читайте у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Повний місяць #Астрологія #Заборони #Водохресний Святвечір
Політик влаштував брифінг під час виходу з аеропорту
Політика
Як Порошенко "проривався" в Жулянах: (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Політик влаштував брифінг під час виходу з аеропорту
Як Порошенко "проривався" в Жулянах: (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Займання сталося пізно увечері
Пожежу гасили півночі: на Полтавщині мікроавтобус врізався у цистерну з газом (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
У деяких регіонах фіксується спалах ковіду
Львів та Харків вириваються у лідери: свіжа COVID-статистика на 17 січня
Дата публікації
Категорія
На цьому тижні в Україні сніжитиме і посилиться вітер
Синоптик попередила українців про погодні гойдалки: коли цього тижня чекати на відлигу й морози
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ-Жуляни"
Повернення Порошенка до України: всі подробиці, онлайн-трансляція