Гороскоп на 23 січня: Дівам потрібно доводити всі справи до кінця, а Левам — бути обережними з незнайомцями
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Астрологічний прогноз цієї неділі
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні Овнам треба бути раціональними. У всьому потрібна поміркованість — це стосується всіх сфер життя.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Хороший день для прибирання як удома, так і на робочому місці. Експерти рекомендують не вставляти палиці в колеса іншим людям.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Підтримка зірок у любовних питаннях Близнюкам сьогодні гарантована. Також день підходить для шопінгу.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам варто бути акуратнішими в словах та діях. Тактовність — сьогоднішня риса Раків.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Настає дуже вдалий час для зміцнення сімейних зв’язків. Левам треба намагатися бути обережнішими у спілкуванні з незнайомими людьми.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Представникам цього знака Зодіаку потрібно доводити всі справи до кінця і не відхилятися від прийнятого раніше курсу, щоб не втратити провідні позиції.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Відновити втрачене практично неможливо, тому зважте всі "за" і "проти" коли надумаєте міняти своє життя кардинально.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам слід бути обережними з електронними приладами. Також експерти рекомендують не ділитися своїми планами з оточуючими.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Це сприятливий день для шопінгу, вирішення фінансових справ. У другій половині дня може статися щось, що не входить до планів — не бійтеся, це лише на краще.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Зірки та планети сьогодні перебувають у гармонії. Козерогам буде легше розв'язувати проблеми та уникати інших негараздів.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Дуже насичений день. Намагайтеся не брати на себе занадто багато, щоб у гонитві за можливостями не упустити їх усі.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сприятливий день для покупок, оновлення гардеробу та інтер’єру. Сьогодні Рибам варто почекати з любовною сферою.
Нагадаємо, що новий рік з 1 лютого буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Кого зі знаків східного гороскопа чекають перешкоди 2022-го — дивіться у нашому матеріалі.
Додамо, щоб вам не обіцяли зірки та планети, веселі анекдоти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!
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