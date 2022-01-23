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Гороскоп на 23 січня: Дівам потрібно доводити всі справи до кінця, а Левам — бути обережними з незнайомцями

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 23 січня 2022 рік
Гороскоп на 23 січня 2022 рік

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам треба бути раціональними. У всьому потрібна поміркованість — це стосується всіх сфер життя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Хороший день для прибирання як удома, так і на робочому місці. Експерти рекомендують не вставляти палиці в колеса іншим людям.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Підтримка зірок у любовних питаннях Близнюкам сьогодні гарантована. Також день підходить для шопінгу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто бути акуратнішими в словах та діях. Тактовність — сьогоднішня риса Раків.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Настає дуже вдалий час для зміцнення сімейних зв’язків. Левам треба намагатися бути обережнішими у спілкуванні з незнайомими людьми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представникам цього знака Зодіаку потрібно доводити всі справи до кінця і не відхилятися від прийнятого раніше курсу, щоб не втратити провідні позиції.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Відновити втрачене практично неможливо, тому зважте всі "за" і "проти" коли надумаєте міняти своє життя кардинально.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам слід бути обережними з електронними приладами. Також експерти рекомендують не ділитися своїми планами з оточуючими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це сприятливий день для шопінгу, вирішення фінансових справ. У другій половині дня може статися щось, що не входить до планів — не бійтеся, це лише на краще.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки та планети сьогодні перебувають у гармонії. Козерогам буде легше розв'язувати проблеми та уникати інших негараздів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Дуже насичений день. Намагайтеся не брати на себе занадто багато, щоб у гонитві за можливостями не упустити їх усі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день для покупок, оновлення гардеробу та інтер’єру. Сьогодні Рибам варто почекати з любовною сферою.

Нагадаємо, що новий рік з 1 лютого буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Кого зі знаків східного гороскопа чекають перешкоди 2022-го — дивіться у нашому матеріалі.

Додамо, щоб вам не обіцяли зірки та планети, веселі анекдоти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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