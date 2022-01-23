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Жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром: утренние анекдоты, которые развеселят

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром: утренние анекдоты, которые развеселят

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в это январское утро!

Сегодня сходила в школу на родительское собрание. Понравилось напутствие дочки: "Главное, мама, никому там не верь!".

Пришел муж пьяный домой, говорит жене:

- Дай попить!

Она наливает ему стакан сока.

Он:

- Мне нужен свежевыжатый!

Она выливает сок на пол, вытирает его тряпкой, выжимает обратно в стакан:

- На, пей, смотри не обляпайся!

Жена пилит мужа:

- Опять напился! То пиво, то водка, а до меня тебе и дела нет! Дальше так жить нельзя, выбирай — или, или! Ну, что молчишь?

- Думаю, что лучше — пиво или водка…

Бывшие работодатели по пьяни звонят уволившимся сотрудникам и говорят, какого хорошего человека нашли на их место.

- Сегодня я решила сесть на новую диету с пирожными. Все, что нужно делать, это угощать пирожными своих подруг: они становятся толще, а ты на их фоне смотришься просто восхитительно!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты