Жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром: утренние анекдоты, которые развеселят
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Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в это январское утро!
Сегодня сходила в школу на родительское собрание. Понравилось напутствие дочки: "Главное, мама, никому там не верь!".
Пришел муж пьяный домой, говорит жене:
- Дай попить!
Она наливает ему стакан сока.
Он:
- Мне нужен свежевыжатый!
Она выливает сок на пол, вытирает его тряпкой, выжимает обратно в стакан:
- На, пей, смотри не обляпайся!
Жена пилит мужа:
- Опять напился! То пиво, то водка, а до меня тебе и дела нет! Дальше так жить нельзя, выбирай — или, или! Ну, что молчишь?
- Думаю, что лучше — пиво или водка…
Бывшие работодатели по пьяни звонят уволившимся сотрудникам и говорят, какого хорошего человека нашли на их место.
- Сегодня я решила сесть на новую диету с пирожными. Все, что нужно делать, это угощать пирожными своих подруг: они становятся толще, а ты на их фоне смотришься просто восхитительно!
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.