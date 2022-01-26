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Гороскоп на 26 січня: Овнам варто тримати емоції під контролем, а Скорпіонам – побути поряд із сім’єю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 26 січня
Гороскоп на 26 січня

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Намагайтеся сьогодні тримати емоції під контролем та не піддавайтеся на провокації.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям слід тримати себе у суворих рамках. Це стосуватиметься всього – здоров’я, грошей та особистих стосунків.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні на Близнюків чекає досить метушливий день, але якщо ви зосередитеся на важливих робочих справах, то ви зможете швидко з усім впоратися. Не соромтеся звертатися за допомогою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця доба підходить для роботи по господарству. Сьогодні ви отримаєте задоволення від домашніх клопотів і перестанете нервувати через побутові негаразди.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На вас чекає хороший і продуктивний день. Вечір — ідеально для відпочинку віч-на-віч з собою. Релаксація вам не зашкодить.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні не варто звертати увагу на заздрісні погляди та розмови за вашою спиною на роботі. Продовжуйте займатися своїми справами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні на вас чекає багато важливих справ та заходів, так що діяти за планом не вдасться. Не переживайте і "пливіть за течією". Зірки гарантують вам успіх.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зірки радять вам провести цей день у тихій та спокійній обстановці. Побудьте сьогодні поряд із сім’єю.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Утримайтеся сьогодні від фізичних навантажень, адже це може підірвати здоров’я. Обов’язково ляжте сьогодні спати раніше.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні у вас з’явиться можливість втілити у життя свої давні мрії та плани. Однак зірки наполягають, щоб шлях до їхнього звершення ви пройшли поодинці, щоб не привернути увагу конкурентів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся сьогодні не ігнорувати прохання начальства, щоб не потрапити в немилість шефа. А ось увечері зірки "дозволяють" вам добре розслабитися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Будьте обережні при розв'язанні особистих проблем — на романтичному небосхилі з’явилися похмурі хмари. Приділіть час улюбленій половинці та спробуйте урізноманітнити сімейне життя.

Нагадаємо, що новий рік з 1 лютого буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Кого зі знаків східного гороскопа чекають перешкоди 2022-го — дивіться у нашому матеріалі.

Додамо, щоб вам не обіцяли зірки та планети, кумедними анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!

Теги:
#Гороскоп #Астрологічний гороскоп #Гороскоп сьогодні #Щоденний гороскоп
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