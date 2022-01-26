Гороскоп на 26 січня: Овнам варто тримати емоції під контролем, а Скорпіонам – побути поряд із сім’єю
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Астрологічний прогноз на цю середу
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Намагайтеся сьогодні тримати емоції під контролем та не піддавайтеся на провокації.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні Тельцям слід тримати себе у суворих рамках. Це стосуватиметься всього – здоров’я, грошей та особистих стосунків.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні на Близнюків чекає досить метушливий день, але якщо ви зосередитеся на важливих робочих справах, то ви зможете швидко з усім впоратися. Не соромтеся звертатися за допомогою.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ця доба підходить для роботи по господарству. Сьогодні ви отримаєте задоволення від домашніх клопотів і перестанете нервувати через побутові негаразди.
Лев (23 липня — 23 серпня)
На вас чекає хороший і продуктивний день. Вечір — ідеально для відпочинку віч-на-віч з собою. Релаксація вам не зашкодить.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні не варто звертати увагу на заздрісні погляди та розмови за вашою спиною на роботі. Продовжуйте займатися своїми справами.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні на вас чекає багато важливих справ та заходів, так що діяти за планом не вдасться. Не переживайте і "пливіть за течією". Зірки гарантують вам успіх.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Зірки радять вам провести цей день у тихій та спокійній обстановці. Побудьте сьогодні поряд із сім’єю.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Утримайтеся сьогодні від фізичних навантажень, адже це може підірвати здоров’я. Обов’язково ляжте сьогодні спати раніше.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні у вас з’явиться можливість втілити у життя свої давні мрії та плани. Однак зірки наполягають, щоб шлях до їхнього звершення ви пройшли поодинці, щоб не привернути увагу конкурентів.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Намагайтеся сьогодні не ігнорувати прохання начальства, щоб не потрапити в немилість шефа. А ось увечері зірки "дозволяють" вам добре розслабитися.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Будьте обережні при розв'язанні особистих проблем — на романтичному небосхилі з’явилися похмурі хмари. Приділіть час улюбленій половинці та спробуйте урізноманітнити сімейне життя.
Нагадаємо, що новий рік з 1 лютого буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Кого зі знаків східного гороскопа чекають перешкоди 2022-го — дивіться у нашому матеріалі.
Додамо, щоб вам не обіцяли зірки та планети, кумедними анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!
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