Коли я навчався у школі, найкращим репетитором був ремінь: смішна добірка анекдотів
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Веселі анекдоти від "Телеграфа" допоможуть підняти ваш настрій, який точно не зникне найближчим часом.
Замість сперечатися "останній" або "крайній" використовуйте слово "свіжий".
Як тобі свіжий альбом Оксимірона? Читав свіжі новини? Хто свіжий у черзі?
Твердження, що не можна бути культурною людиною, не прочитавши Толстого, досить спірне.
Я знаю багатьох культурних людей, які не читали Толстого. Наприклад Вольтер, Шекспір, Цицерон, Арістотель та багато інших.
- У мене немає від тебе таємниць, люба.
- А заначка?
— І заначки теж нема.
- Як я рада! А то я знайшла заначку у книзі. Сумнівалась – твоя вона чи моя. Виходить моя.
Окуліст: "У вас не дуже добрі результати"
Я: "Можу я їх побачити?"
Окуліст: "У тому й справа"
Два літри води на день не лізе, а ось п’ять пляшок вина за вечір, так це як у суху землю
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.