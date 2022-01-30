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Гороскоп на 30 січня: Тельців чекає приємна зустріч, а Водоліїв — зміни на краще

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 30 січня 2022 рік
Гороскоп на 30 січня 2022 рік

Астрологи радять зберігати спокій і не розпочинати нових справ

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні потрібно стежити за своїми словами та діями, щоб не зіпсувати стосунки з близькими людьми.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На Тельців чекає приємна зустріч у найнесподіванішому місці. Будьте добрими з іншими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Уникайте неприємних вам людей. День підходить для монотонної роботи.

Рак (22 червня — 22 липня)

Настав час подумати про власні інтереси. З людьми варто бути тактовнішими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам не варто братися за нові проєкти. Гарний день, щоб закрити старі питання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День гармонії та рівноваги. Дівам необхідно навчитися відокремлювати роботу та особисте життя.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні важливо бути щирими. Намагайтеся не давати порожніх обіцянок.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Приділіть час своїй другій половинці, друзям. Уникайте конфліктних моментів із родичами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні мають розпочинати будь-які справи на позитивній ноті. В іншому випадку результати праці принесуть один клопіт.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Тільки спокій допоможе Козерогам уникнути безлічі непростих та курйозних ситуацій.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День підходить для нових знайомств, приємного спілкування. Ця неділя обіцяє зміни на краще.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки та планети влаштують перевірку на міцність, що відкриє вам ваші слабкі сторони. Однак розцінювати це потрібно як можливість стати краще.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 рік буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Що на цей рік обіцяють зірки всім знакам Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте у нашому матеріалі. Але, що б вам не передбачали астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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