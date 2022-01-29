Пожежник Ніконенко так розчарувався у людях, що пішов працювати у крематорій: анекдоти про пожежників

Влаштувався хлопець на роботу до пожежної частини. Через місяць зустрічає друга, той питає:

- Ну, як у пожарці працюється?

- Ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, умундирування, санаторій. Знову ж хлопці добрі підібралися, у шашки граємо, у доміно… Але, бл*ха муха, як пожежа, так хоч звільняйся!