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Пожежник Ніконенко так розчарувався у людях, що пішов працювати у крематорій: анекдоти про пожежників

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Пожежник Ніконенко так розчарувався у людях, що пішов працювати у крематорій: анекдоти про пожежників Новина оновлена 29 січня 2022, 11:13

Підніміть настрій у цей день кумедними жартами про працівників пожежної охорони

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Пожежу на заводі з виробництва свічок пожежники гасили у невимушеній, теплій, романтичній обстановці.

- Алло! Це пожежники?

- Так.

- Тут лікар із поліціянтом б’ються! Я щось і не знаю, куди зателефонувати…

П’яний пожежник впав з 40-метрових пожежних сходів, але залишився цілий і неушкоджений. Його врятувало те, що він встиг піднятися лише на другу сходинку.

Влаштувався хлопець на роботу до пожежної частини. Через місяць зустрічає друга, той питає:

- Ну, як у пожарці працюється?

- Ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, умундирування, санаторій. Знову ж хлопці добрі підібралися, у шашки граємо, у доміно… Але, бл*ха муха, як пожежа, так хоч звільняйся!

Шофер пожежного автомобіля просить рядового пожежника подивитися, чи працює проблисковий маячок на даху кабіни.

Рядовий: "Працює! Ні, не працює. Знову працює, не працює…".

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про сімейні стосунки, вам сюди.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти