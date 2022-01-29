Пожежник Ніконенко так розчарувався у людях, що пішов працювати у крематорій: анекдоти про пожежників
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
Пожежу на заводі з виробництва свічок пожежники гасили у невимушеній, теплій, романтичній обстановці.
- Алло! Це пожежники?
- Так.
- Тут лікар із поліціянтом б’ються! Я щось і не знаю, куди зателефонувати…
П’яний пожежник впав з 40-метрових пожежних сходів, але залишився цілий і неушкоджений. Його врятувало те, що він встиг піднятися лише на другу сходинку.
Влаштувався хлопець на роботу до пожежної частини. Через місяць зустрічає друга, той питає:
- Ну, як у пожарці працюється?
- Ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, умундирування, санаторій. Знову ж хлопці добрі підібралися, у шашки граємо, у доміно… Але, бл*ха муха, як пожежа, так хоч звільняйся!
Шофер пожежного автомобіля просить рядового пожежника подивитися, чи працює проблисковий маячок на даху кабіни.
Рядовий: "Працює! Ні, не працює. Знову працює, не працює…".
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