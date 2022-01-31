Гороскоп на 31 січня: Близнюкам варто змінити імідж, а Рибам — уникати метушливості
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1197
Відмінний день для прийняття сміливих рішень та прояву ініціативи
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні Овнам не варто квапити події. Будьте наполегливими у будь-яких питаннях.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Хороший день для нових знайомств, спілкування. У другій половині дня Тельцям варто провести час із сім’єю.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Ранок можна розпочати із прибирання. Вдалий день для поновлення іміджу, гардеробу.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сприятливий день для укладання договорів, розв'язання робочих питань.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сприятливий час для романтики, флірту. Самотнім Левам не варто боятися спілкування з протилежною статтю.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам цей день слід присвятити близьким людям. Нічні світила підтримають сьогодні у будь-яких починаннях.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Це чудовий час для спілкування. У відносинах із близькими варто виявляти ініціативу.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сприятливий день, щоб розпочати займатися духовними практиками, медитацією. Також останній день січня підходить для налагодження стосунків із другою половинкою.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Настає чудовий час для навчання, освоєння нових навичок. Якщо вирішили змінити роботу — дерзайте, адже удача на вашому боці.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Зірки та планети в дисонансі. Є велика можливість побутової поломки в будинку. Успіх супроводжуватиме у фінансових питаннях.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водолії сьогодні слідуватимуть інтуїції. Особливо корисно слухати внутрішній голос у любовних питаннях.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Звичка відкладати всі справи на потім може зрушити вас на друге місце. Будьте спокійні та уникайте метушливості.
Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Які неприємності обіцяють нічні світила 4 знакам Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте в нашому матеріалі.
Але пам'ятайте, щоб вам не передбачали астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!
- Дата публікації
-
- Категорія
-