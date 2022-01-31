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Гороскоп на 31 січня: Близнюкам варто змінити імідж, а Рибам — уникати метушливості

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 31 січня 2022 рік
Гороскоп на 31 січня 2022 рік

Відмінний день для прийняття сміливих рішень та прояву ініціативи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам не варто квапити події. Будьте наполегливими у будь-яких питаннях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Хороший день для нових знайомств, спілкування. У другій половині дня Тельцям варто провести час із сім’єю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ранок можна розпочати із прибирання. Вдалий день для поновлення іміджу, гардеробу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для укладання договорів, розв'язання робочих питань.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сприятливий час для романтики, флірту. Самотнім Левам не варто боятися спілкування з протилежною статтю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам цей день слід присвятити близьким людям. Нічні світила підтримають сьогодні у будь-яких починаннях.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це чудовий час для спілкування. У відносинах із близькими варто виявляти ініціативу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сприятливий день, щоб розпочати займатися духовними практиками, медитацією. Також останній день січня підходить для налагодження стосунків із другою половинкою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настає чудовий час для навчання, освоєння нових навичок. Якщо вирішили змінити роботу — дерзайте, адже удача на вашому боці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки та планети в дисонансі. Є велика можливість побутової поломки в будинку. Успіх супроводжуватиме у фінансових питаннях.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії сьогодні слідуватимуть інтуїції. Особливо корисно слухати внутрішній голос у любовних питаннях.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Звичка відкладати всі справи на потім може зрушити вас на друге місце. Будьте спокійні та уникайте метушливості.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Які неприємності обіцяють нічні світила 4 знакам Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте в нашому матеріалі.

Але пам'ятайте, щоб вам не передбачали астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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