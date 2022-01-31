Гороскоп на 31 січня: Близнюкам варто змінити імідж, а Рибам — уникати метушливості

Відмінний день для прийняття сміливих рішень та прояву ініціативи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам не варто квапити події. Будьте наполегливими у будь-яких питаннях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Хороший день для нових знайомств, спілкування. У другій половині дня Тельцям варто провести час із сім’єю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ранок можна розпочати із прибирання. Вдалий день для поновлення іміджу, гардеробу.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для укладання договорів, розв'язання робочих питань.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сприятливий час для романтики, флірту. Самотнім Левам не варто боятися спілкування з протилежною статтю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам цей день слід присвятити близьким людям. Нічні світила підтримають сьогодні у будь-яких починаннях.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це чудовий час для спілкування. У відносинах із близькими варто виявляти ініціативу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сприятливий день, щоб розпочати займатися духовними практиками, медитацією. Також останній день січня підходить для налагодження стосунків із другою половинкою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настає чудовий час для навчання, освоєння нових навичок. Якщо вирішили змінити роботу — дерзайте, адже удача на вашому боці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки та планети в дисонансі. Є велика можливість побутової поломки в будинку. Успіх супроводжуватиме у фінансових питаннях.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії сьогодні слідуватимуть інтуїції. Особливо корисно слухати внутрішній голос у любовних питаннях.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Звичка відкладати всі справи на потім може зрушити вас на друге місце. Будьте спокійні та уникайте метушливості.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Які неприємності обіцяють нічні світила 4 знакам Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте в нашому матеріалі.

Але пам'ятайте, щоб вам не передбачали астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!