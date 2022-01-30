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Приміряв обручку на палець — відчув, як стиснула шию: прикольні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Приміряв обручку на палець — відчув, як стиснула шию: прикольні жарти

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом із нашими новими анекдотами

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей недільний вечір. "Телеграф" підготував свіжу порцію веселих анекдотів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

Лікар звертається до медсестри:

- Справа на полиці лежить вазелін, а ліворуч – суперклей. Дивіться не переплутайте знову, коли ставитимете клізми пацієнтам!

Ольга та Максим, тікаючи від ведмедя лісом, дуже шкодували, що купили саме малинові презервативи.

- Тетяно Іванівно, а ваш Коля лаявся матюком!

- Не знаю, люба, що з ним і робити? Сорок років мужику — а поводиться як дитина!

Коли я лягаю в ліжко, я думаю про все, що сталося зі мною протягом дня. Наприклад, що я нарешті ліг у ліжко.

Якщо дружина, що не курить, почала розбиратися в марках сигарет і цінах на них — значить, чоловік втратив роботу і сидить удома.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пожежників, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти