Приміряв обручку на палець — відчув, як стиснула шию: прикольні жарти
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей недільний вечір. "Телеграф" підготував свіжу порцію веселих анекдотів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
Лікар звертається до медсестри:
- Справа на полиці лежить вазелін, а ліворуч – суперклей. Дивіться не переплутайте знову, коли ставитимете клізми пацієнтам!
Ольга та Максим, тікаючи від ведмедя лісом, дуже шкодували, що купили саме малинові презервативи.
- Тетяно Іванівно, а ваш Коля лаявся матюком!
- Не знаю, люба, що з ним і робити? Сорок років мужику — а поводиться як дитина!
Коли я лягаю в ліжко, я думаю про все, що сталося зі мною протягом дня. Наприклад, що я нарешті ліг у ліжко.
Якщо дружина, що не курить, почала розбиратися в марках сигарет і цінах на них — значить, чоловік втратив роботу і сидить удома.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пожежників, вам сюди.