Гороскоп на 31 января: Близнецам стоит сменить имидж, а Рыбам - избегать суетливости

Отличный день для принятия смелых решений и проявления инициативы

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам не стоит торопить события. Будьте настойчивы в любых вопросах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день для новых знакомств, общения. Во второй половине дня Тельцам стоит провести время с семьей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Утро можно начать с уборки. Удачный день для обновления имиджа, гардероба.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день для заключения договоров, решения рабочих вопросов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятное время для романтики, флирта. Одиноким Львам не стоит бояться общения с противоположными полом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам этот день нужно посвятить близким людям. Ночные светила поддержат сегодня в любых начинаниях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это прекрасное время для общения. В отношениях с близкими стоит проявлять инициативу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятный день, чтобы начать заниматься духовными практиками, медитацией. Также последний день января подходит для налаживания отношений со второй половинкой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Наступает прекрасное время для обучения, освоения новых навыков. Если решили сменить работу — дерзайте, ведь удача на вашей стороне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты в диссонансе. Есть большая вероятность бытовой поломки дома. Удача будет сопутствовать в финансовых вопросах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи сегодня будут следовать интуиции. Особенно полезно слушать внутренний голос в любовных вопросах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Привычка откладывать все дела на потом может сдвинуть вас на второе место. Будьте спокойны и избегайте суетливости.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Какие неприятности сулят ночные светила 4 знакам Зодиака согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!