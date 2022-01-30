Примерил обручальное кольцо на палец — почувствовал, как сдавило шею: прикольные шутки
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Поднимите себе и своим близким настроение в это воскресный вечерок. "Телеграф" подготовил свежую порцию веселых анекдотов, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
Доктор обращается к медсестре:
- Справа на полке лежит вазелин, а слева — суперклей. Смотрите не перепутайте опять, когда будете ставить клизмы пациентам!
Ольга и Максим, убегая от медведя по лесу, очень жалели, что купили именно малиновые презервативы.
- Татьяна Ивановна, а ваш Коля ругался матом!
- Не знаю, милочка, что с ним и делать?! Сорок лет мужику — а ведет себя как ребенок!
Когда я ложусь в кровать, я думаю обо всем хорошем, что произошло со мной в течение дня. Например, что я наконец-то лег в кровать.
Если некурящая жена стала разбираться в марках сигарет и ценах на них — значит, муж потерял работу и сидит дома.
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