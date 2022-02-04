Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам треба уникати конфліктів, а Дівам — відмовитися від усіляких поїздок
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Сьогодні не варто боятися мріяти та виявляти доброту
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Астрологи не радять Овнам міняти сьогодні будь-які плани. Рухайтеся в одному напрямку та не ризикуйте.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Є можливість зустрітися з людиною з минулого. Будьте добрими і це повернеться вам сторицею.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Уникайте конфліктів навіть з ненависними вам людьми. Компроміс – ваш єдиний спосіб розв'язання всіх сьогоднішніх проблем.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам варто бути акуратнішими зі словами та діями. Нерозсудливість ні до чого доброго не приведе, а навіть навпаки — віддалить успіх на довгий час.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам астрологи радять уникати та не вступати у розмови з токсичними людьми. Варто поводитися чемно з усіма знайомими та незнайомцями.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам краще привести цю п’ятницю вдома. Намагайтеся перенести будь-які поїздки на більш сприятливий день.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Добро — ваша єдина "зброя" в життєвій ситуації, що склалася. Також хороший день для навчання, освоєння нових навичок.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіони можуть опинитися в прострації, але в цьому немає нічого поганого. Ви втомилися і ваше тіло потребує як фізичного, так і емоційного відпочинку.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День підходить для вирішення найпростіших, побутових проблем. Інші справи лише відберуть творче натхнення та позитив.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Нічні світила сьогодні будуть вас підтримувати і посилять вашу інтуїцію. Однак цієї п’ятниці може виникнути ситуація, коли доведеться поступитися принципами.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не вдалий час для налагодження особистого життя. Варто зайнятися інтелектуальною роботою. Зірки та планети будуть на боці амбітних Водоліїв.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Хороший день для початку нових справ, реалізації проєктів. Не бійтеся мріяти, адже сьогодні Риби можуть заручитися підтримкою найвищих сил.
Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 рік, згідно з китайським гороскопом, знаходиться під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Чого чекати представникам кожного знаку Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте в нашому матеріалі.
Але пам’ятайте, що б вам не передбачали астрологи, веселі жарти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!
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