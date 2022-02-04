Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам треба уникати конфліктів, а Дівам — відмовитися від усіляких поїздок

Сьогодні не варто боятися мріяти та виявляти доброту

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи не радять Овнам міняти сьогодні будь-які плани. Рухайтеся в одному напрямку та не ризикуйте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Є можливість зустрітися з людиною з минулого. Будьте добрими і це повернеться вам сторицею.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Уникайте конфліктів навіть з ненависними вам людьми. Компроміс – ваш єдиний спосіб розв'язання всіх сьогоднішніх проблем.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто бути акуратнішими зі словами та діями. Нерозсудливість ні до чого доброго не приведе, а навіть навпаки — віддалить успіх на довгий час.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам астрологи радять уникати та не вступати у розмови з токсичними людьми. Варто поводитися чемно з усіма знайомими та незнайомцями.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам краще привести цю п’ятницю вдома. Намагайтеся перенести будь-які поїздки на більш сприятливий день.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Добро — ваша єдина "зброя" в життєвій ситуації, що склалася. Також хороший день для навчання, освоєння нових навичок.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони можуть опинитися в прострації, але в цьому немає нічого поганого. Ви втомилися і ваше тіло потребує як фізичного, так і емоційного відпочинку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для вирішення найпростіших, побутових проблем. Інші справи лише відберуть творче натхнення та позитив.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Нічні світила сьогодні будуть вас підтримувати і посилять вашу інтуїцію. Однак цієї п’ятниці може виникнути ситуація, коли доведеться поступитися принципами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не вдалий час для налагодження особистого життя. Варто зайнятися інтелектуальною роботою. Зірки та планети будуть на боці амбітних Водоліїв.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Хороший день для початку нових справ, реалізації проєктів. Не бійтеся мріяти, адже сьогодні Риби можуть заручитися підтримкою найвищих сил.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 рік, згідно з китайським гороскопом, знаходиться під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Чого чекати представникам кожного знаку Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте в нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, що б вам не передбачали астрологи, веселі жарти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!