З одного боку, мені не хочеться вставати з ліжка. З іншого боку – стіна: жарти, які зарядять позитивом

Позитивні ранкові жарти, які вас неодмінно розсмішать

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього свіжого січневого ранку. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

Потрібно вміти говорити "Ні". Наприклад, вас запитують: "Чи бажаєте ви шматочок торта?", а ви відповідаєте: "Ні, мені, будь ласка, два шматочки".

Мені одному здалося, що санітарні рідини для рук біля входу в метро зробили такими смердючими, щоб народ перевіряв свій нюх і переконувався у відсутності у себе ковіда?

Іду я додому двором. Дівча років 10 розбігається і з розмаху плашмя — бряк! На капот нового автомобіля. Спрацьовує сигналізація. З вікна 8 поверху висовується зла чоловіча фізіономія. Дівча сповзає з капота і кричить: - Тату, можна я ще трохи погуляю?

- Як швидко остудити надто гарячий чай? - Заходимо на секунду в Інтернет… Чай холодний!

Дружина чоловікові: - Приходив твій друг… - І що він сказав? - Він сказав, щоб ти не ходив сьогодні на рибалку, бо пивна зачинена на ремонт.

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