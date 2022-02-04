Гороскоп на 4 февраля: Близнецам нужно избегать конфликтов, а Девам - отказаться от всяческих поездок
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 383
Сегодня не стоит бояться мечтать и проявлять доброту
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Астрологи не советуют Овнам менять сегодня любые планы. Двигайтесь в одном направлении и не рискуйте.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Есть вероятность встретиться с человеком из прошлого. Будьте добры и это вернется вам сторицей.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Избегайте конфликтов даже з самыми ненавистными вам людьми. Компромисс — ваш единственный способ решение всех сегодняшних проблем.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам стоит быть поаккуратнее со словами и действиями. Безрассудство ни к чему хорошему не приведет, а даже наоборот — отдалит удачу на долгое время.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам астрологи советуют избегать и не вступать в разговоры с токсичными людьми. Стоит вести себя учтиво со всеми знакомыми и незнакомцами.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам лучше привести эту пятницу дома. Постарайтесь перенести любые поездки на более благоприятный день.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Добро — ваше единственное "оружие" в сложившейся жизненной ситуации. Также хороший день для обучения, освоения новых навыков.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионы могут оказаться в прострации, но в этом нет ничего плохого. Вы устали и ваше тело требует как физического, так и эмоционального отдыха.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
День подходит для решения простых, бытовых проблем. Другие дела только отберут творческое вдохновение и позитив.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Ночные светила сегодня будут вас поддерживать и усилят вашу интуицию. Однако в эту пятницу может возникнуть ситуация, когда придется поступиться принципами.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не удачное время для налаживания личной жизни. Стоит заняться интеллектуальной работой. Звезды и планеты будут на стороне амбициозных Водолеев.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Хороший день для начала новых дел, реализации проектов. Не бойтесь мечтать, ведь сегодня Рыбы могут заручиться поддержкой высших сил.
Напомним, что с 1 февраля 2022 год, согласно китайскому гороскопу, находится под покровительством Черного Водяного Тигра. Чего ожидать представителям каждого знака Зодиака согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-