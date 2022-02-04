Гороскоп на 4 февраля: Близнецам нужно избегать конфликтов, а Девам - отказаться от всяческих поездок

Сегодня не стоит бояться мечтать и проявлять доброту

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи не советуют Овнам менять сегодня любые планы. Двигайтесь в одном направлении и не рискуйте.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Есть вероятность встретиться с человеком из прошлого. Будьте добры и это вернется вам сторицей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Избегайте конфликтов даже з самыми ненавистными вам людьми. Компромисс — ваш единственный способ решение всех сегодняшних проблем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит быть поаккуратнее со словами и действиями. Безрассудство ни к чему хорошему не приведет, а даже наоборот — отдалит удачу на долгое время.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам астрологи советуют избегать и не вступать в разговоры с токсичными людьми. Стоит вести себя учтиво со всеми знакомыми и незнакомцами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам лучше привести эту пятницу дома. Постарайтесь перенести любые поездки на более благоприятный день.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Добро — ваше единственное "оружие" в сложившейся жизненной ситуации. Также хороший день для обучения, освоения новых навыков.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы могут оказаться в прострации, но в этом нет ничего плохого. Вы устали и ваше тело требует как физического, так и эмоционального отдыха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для решения простых, бытовых проблем. Другие дела только отберут творческое вдохновение и позитив.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ночные светила сегодня будут вас поддерживать и усилят вашу интуицию. Однако в эту пятницу может возникнуть ситуация, когда придется поступиться принципами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не удачное время для налаживания личной жизни. Стоит заняться интеллектуальной работой. Звезды и планеты будут на стороне амбициозных Водолеев.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день для начала новых дел, реализации проектов. Не бойтесь мечтать, ведь сегодня Рыбы могут заручиться поддержкой высших сил.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год, согласно китайскому гороскопу, находится под покровительством Черного Водяного Тигра. Чего ожидать представителям каждого знака Зодиака согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!