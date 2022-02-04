С одной стороны мне не хочется вставать с постели. С другой стороны - стена: шутки, которые зарядят позитивом

Иду я домой по двору. Девчонка лет 10 разбегается и с размаху плашмя — бряк! На капот новенького автомобиля.

Срабатывает сигнализация.

Из окна 8 этажа высовывается злая мужская физиономия. Девчонка сползает с капота и кричит:

- Пап, можно я еще немного погуляю?