С одной стороны мне не хочется вставать с постели. С другой стороны - стена: шутки, которые зарядят позитивом
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Поднимите себе и своим близким настроение в это свежее январское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
Надо уметь говорить "Нет". Например, вас спрашивают: "Хотите ли вы кусочек торта?", а вы отвечаете: "Нет, мне, пожалуйста, два кусочка".
Мне одному показалось, что санитарные жидкости для рук у входа в метро сделали такими вонючими, чтобы народ проверял свой нюх и убеждался в отсутствии у себя ковида?
Иду я домой по двору. Девчонка лет 10 разбегается и с размаху плашмя — бряк! На капот новенького автомобиля.
Срабатывает сигнализация.
Из окна 8 этажа высовывается злая мужская физиономия. Девчонка сползает с капота и кричит:
- Пап, можно я еще немного погуляю?
- Как быстро остудить слишком горячий чай?
- Заходим на секундочку в Интернет… Чай холодный!
Жена мужу:
- Приходил твой друг…
- И что он сказал?
- Он сказал, чтоб ты не ходил сегодня на рыбалку, потому что пивная закрыта на ремонт.
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