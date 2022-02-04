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С одной стороны мне не хочется вставать с постели. С другой стороны - стена: шутки, которые зарядят позитивом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С одной стороны мне не хочется вставать с постели. С другой стороны - стена: шутки, которые зарядят позитивом

Позитивные утренние шутки, которые вас непременно рассмешат

Поднимите себе и своим близким настроение в это свежее январское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

Надо уметь говорить "Нет". Например, вас спрашивают: "Хотите ли вы кусочек торта?", а вы отвечаете: "Нет, мне, пожалуйста, два кусочка".

Мне одному показалось, что санитарные жидкости для рук у входа в метро сделали такими вонючими, чтобы народ проверял свой нюх и убеждался в отсутствии у себя ковида?

Иду я домой по двору. Девчонка лет 10 разбегается и с размаху плашмя — бряк! На капот новенького автомобиля.

Срабатывает сигнализация.

Из окна 8 этажа высовывается злая мужская физиономия. Девчонка сползает с капота и кричит:

- Пап, можно я еще немного погуляю?

- Как быстро остудить слишком горячий чай?

- Заходим на секундочку в Интернет… Чай холодный!

Жена мужу:

- Приходил твой друг…

- И что он сказал?

- Он сказал, чтоб ты не ходил сегодня на рыбалку, потому что пивная закрыта на ремонт.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты