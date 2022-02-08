Гороскоп на 8 лютого: Тельцям не можна сидіти без діла, а Дівам — піддаватися меланхолії

Астрологи не рекомендують впадати в депресію та сидіти без діла

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні чудовий день, щоб розслабитися та відпочити. Нічні світила не в дусі, тому, по можливості, проведіть день вдома.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні не варто сидіти без діла. Якщо у вас сьогодні вихідний, проведіть день активно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам варто прислухатися до інтуїції, особливо якщо справа стосується кохання.

Рак (22 червня — 22 липня)

На роботі Ракам необхідно бути відповідальнішими. Перекладання обов’язків лише занапастить вашу репутацію.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Слідкуйте за своїми словами, інакше вступите в конфлікт із дуже впливовою людиною.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дуже сумбурний день. Дівам астрологи рекомендують бути на позитиві та не впадати в меланхолію.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні можливі зміни. Зірки будуть у хорошому настрої, тому не бійтеся скористатися шансом змінити своє життя на краще.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сумувати сьогодні ніяк не можна. Навіть якщо долають сумніви та страхи щодо майбутнього, постарайтеся не втрачати надії на краще.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це чудовий день для примирення з оточуючими. Навіть ворожнечу з кимось можна перетворити на дружбу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Є величезний шанс зустріти своє кохання. Якщо виникла важка ситуація, краще зберігати незворушність.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям потрібно уникати необдуманих дій. Цей вівторок підходить для прибирання, оновлення меблів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підходить для завершення старих проєктів. Перевтомлюватись сьогодні не варто.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого набув чинності Чорний Водяний Тигр. Кого чекає море радості в найкоротшому місяці року згідно з розкладом карт Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" зарядять позитивом на довгий час!