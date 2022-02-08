Гороскоп на 8 февраля: Тельцам нельзя сидеть без дела, а Девам - поддаваться меланхолии

Астрологи не рекомендуют впадать в депрессию и сидеть без дела

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня отличный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Ночные светила не в духе поэтому, по возможности, проведите день дома.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня не стоит сидеть без дела. Джае если у вас сегодня выходной, проведите день активно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам стоит прислушаться к интуиции, особенно если дело касается любви.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Не работе Ракам необходимо быть ответственнее. Перекладывание обязанностей лишь погубит вашу репутацию.

Лев (23 июля — 23 августа)

Следите за своими словами, иначе вступите в конфликт с очень влиятельным человеком.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Очень сумбурный день. Девам астрологи рекомендуют быть на позитиве и не впадать в меланхолию.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня возможны перемены. Звезды будут в хорошем настроении, поэтому не бойтесь воспользоваться шансом изменить свою жизнь к лучшему.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Унывать сегодня никак нельзя. Даже если одолевают сомнения и страхи по поводу будущего, постарайтесь не терять надежды на лучшее.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для примирения с окружающими. Даже вражду с кем-то можно превратить в дружбу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Есть огромный шанс встретить свою любовь. Если возникла трудная ситуация, лучше сохранять невозмутимость.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям нужно избегать необдуманных действий. Этот вторник подходит для уборки, обновления мебели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День подходит для завершения старых проектов. Переутомляться сегодня не стоит.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого ждет море радости в самом коротком месяце года согласно раскладу карт Таро — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!