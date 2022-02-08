Гороскоп на 8 февраля: Тельцам нельзя сидеть без дела, а Девам - поддаваться меланхолии
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Астрологи не рекомендуют впадать в депрессию и сидеть без дела
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня отличный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Ночные светила не в духе поэтому, по возможности, проведите день дома.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам сегодня не стоит сидеть без дела. Джае если у вас сегодня выходной, проведите день активно.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам стоит прислушаться к интуиции, особенно если дело касается любви.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не работе Ракам необходимо быть ответственнее. Перекладывание обязанностей лишь погубит вашу репутацию.
Лев (23 июля — 23 августа)
Следите за своими словами, иначе вступите в конфликт с очень влиятельным человеком.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Очень сумбурный день. Девам астрологи рекомендуют быть на позитиве и не впадать в меланхолию.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Звезды будут в хорошем настроении, поэтому не бойтесь воспользоваться шансом изменить свою жизнь к лучшему.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Унывать сегодня никак нельзя. Даже если одолевают сомнения и страхи по поводу будущего, постарайтесь не терять надежды на лучшее.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Это отличный день для примирения с окружающими. Даже вражду с кем-то можно превратить в дружбу.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Есть огромный шанс встретить свою любовь. Если возникла трудная ситуация, лучше сохранять невозмутимость.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям нужно избегать необдуманных действий. Этот вторник подходит для уборки, обновления мебели.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День подходит для завершения старых проектов. Переутомляться сегодня не стоит.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого ждет море радости в самом коротком месяце года согласно раскладу карт Таро — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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