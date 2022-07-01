Стане трохи легше: астролог назвала місяць, який змінить перебіг війни в Україні

На думку астролога, напружена ситуація збережеться в країні аж до початку осені

Становище планет і зірок свідчить про те, що до вересня не варто чекати на спад військових дій в Україні. Однак у липні, згідно з астрологічним прогнозом, є ймовірність ефективних переговорів, які можуть вплинути на ситуацію з війною.

Як передає "Телеграф", такий прогноз щодо подій в Україні озвучує астролог, екстрасенс Ганна Єфремова у своєму Телеграм-каналі. За її словами, напруженим буде весь рік, але сприятливі зміни ми зможемо відчути восени.

За її словами, найскладніші місяці у всій війні позаду – мова про травень та червень. Найближчим часом сподіватися на закінчення бойових дій, зважаючи на прогноз, також не варто. Астролог зазначає, що тільки вересень внесе значніші зміни. "І те, ми їх відчуємо не таки ось…": додала Єфремова.

Як розповідає астролог, ситуація залежить від енергії розбудови планет. За словами Єфремової, весь 2022 несе напругу.

Цього місяця, зазначає Єфремова, є надія на позитивний результат у дипломатичній сфері.

"З більш відчутних змін чекаю на переговорний процес у липні і сподіваюся, що стане трохи легше", — заявила астролог.

Нагадаємо, рунолог озвучив прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Раніше "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток воєнних подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.