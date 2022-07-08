Гороскоп на 8 липня: Овнам варто триматися подалі від пліток, а Близнюкам – прислухатися до інтуїції

Ця п’ятниця несприятлива для самокритики та поспіху з прийняттям будь-яких рішень

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для різноманітних починань, старту або планування проєктів. Сьогодні Овнам радять астрологи спокійно, не відволікаючись, виконувати свої робочі обов’язки. Успіх чекає цілеспрямованих та активних. Тримайтеся якомога далі від пліток, напружених конфліктів. Додамо, що у липні життя Овнів може змінитися кардинально.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельці можуть виявити, що їхня дуже близька людина дійсно є для них спорідненою душею. Ви зрозумієте, що створені один для одного. Астрологи рекомендують ставити себе на місце людей, що оточують вас, тоді всі рішення будуть вірними.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День готує багато змін, які можуть застати зненацька. Не найкращий день для складання грандіозних планів. Крім того, залиште лінь осторонь, і своєчасно вирішіть свої справи. Слухайте свій внутрішній голос – він підкаже, якими будуть головні тенденції цього дня.

Рак (22 червня — 22 липня)

Деколи доведеться діяти рішуче і певною мірою йти на ризик. Також ви можете мати великий успіх у цей день у коханні. Якщо у фінансовій та робочій сферах корисним буде здоровий глузд, то у справах любовних варто покладатися на голос серця. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні не можна поспішати з ухваленням рішень на роботі. Якщо вам потрібно підписати важливий документ, розгляньте всі сторони, особливо вигоду, чи вона дійсно є. У будь-якому випадку краще зважувати кожне рішення. Увечері проведіть час із близькими людьми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представники Діви мають бути сьогодні чесними з усіма довкола. Астрологи рекомендують бути відвертішими з людьми, навіть якщо, на перший погляд, це може принести багато проблем. У професійній сфері у Дів все складеться вдало цього дня, можливий приємний бонус.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила зайняли ідеальне становище. У Терезів сьогодні буде динамічний день. Вони досягнуть успіху, якщо зможуть відмовитися від ілюзій і стануть "кувати залізо, поки воно гаряче". Астрологи радять не давати волю заздрості. Слідкуйте лише за тими уроками життя, які допомагають вам ставати краще.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні на багатьох Скорпіонів чекає чимало непростих ситуацій у роботі та особистому житті. Оскільки багато хто з тих, хто був поряд з вами останнім часом, ненадовго покинуть вас, ви можете відчути нестачу спілкування. Астрологи радять відвідати якісь навчальні курси.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Найголовніше, за словами астрологів, — не здаватися, зіткнувшись із неприємностями цього дня. У Стрільців сьогодні буде непередбачена зустріч із людиною з минулого. У будь-якому випадку намагайтеся уникати конфліктів, які можуть народитися з такої зустрічі.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козороги можуть спробувати знайти нових знайомих у мережі чи просто почитати книгу. Однак пам’ятайте, що не всі люди однакові і не всі бажають вам добра. Щоб не втратити своїх старих друзів, варто частіше замислюватися про їхні почуття. Це не добрий день для кардинальних змін.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо Водолії готуються представити новий проєкт навколишнім, астрологи рекомендують дочекатися кращого дня для цього. Ви не зможете підтримати ті ідеї, які у вас з’являться сьогодні, до цього зірки не розташовані. Також не порівнюйте себе з успішнішими людьми. Великими люди стають не за один день.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ця п’ятниця не найкраще підходить Рибам для самокритики та аналізу минулих помилок. Астрологи радять проживати по максимуму кожен день, адже ніщо не гарантує, що так буде завжди. Все може змінитись за одну секунду. Не давайте волю заздрості. До речі, Риби — найбільш везучий і щасливий знак липня.