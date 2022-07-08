Гороскоп на 8 июля: Овнам стоит держаться подальше от сплетен, а Близнецам - прислушаться к интуиции

Эта пятница неблагоприятна для самокритики и спешки с принятием каких-либо решений

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для разного рода начинаний, старта или планирования проектов. Сегодня Овнам советуют астрологи спокойно, не отвлекаясь, выполнять свои рабочие обязанности. Удача ожидает целеустремленных и активных. Держитесь подальше от сплетен, напряженных конфликтов. Добавим, что в июле жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцы могут обнаружить, что их очень близкий человек действительно является для них родственной душой. Вы наконец-то поймете, что созданы друг для друга. Астрологи рекомендуют ставить себя на место окружающих вас людей, тогда все решения будут верными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День готовит много перемен, которые могут застать врасплох. Не самый лучший день для составления грандиозных планов. Кроме того, оставьте лень в стороне, и своевременно решите свои дела. Слушайте свой внутренний голос — он подскажет, какими будут главные тенденции этого дня.

Рак (22 июня — 22 июля)

Порой придется действовать решительно и в определенной степени идти на риск. Также вы можете иметь большой успех в этот день в любви. Если в финансовой и рабочей сферах полезным будет здравый смысл, то в делах любовных стоит полагаться на голос сердца. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам сегодня нельзя спешить с принятием решений на работе. Если вам нужно подписать важный документ, рассмотрите все стороны, особенно выгоду, действительно ли она есть. В любом случае лучше взвешивать каждое решение. Вечером проведите время с близкими людьми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представители Девы должны быть сегодня честными со всеми вокруг. Астрологи рекомендуют быть откровеннее с людьми, даже если, на первый взгляд, это может принести много проблем. В профессиональной сфере у Дев все сложится удачно в этот день, возможен приятный бонус.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила заняли идеальное положение. У Весов сегодня будет динамичный день. Они добьются успеха, если смогут отказаться от иллюзий и станут "ковать железо, пока оно горячо". Астрологи советуют не давать волю зависти. Следите только за теми уроками жизни, которые помогают вам становиться лучше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня многих Скорпионов ожидает немало непростых ситуаций в работе и личной жизни. Поскольку многие из тех, кто был рядом с вами в последнее время, ненадолго покинут вас, вы можете почувствовать нехватку общения. Астрологи советуют посетить какие-нибудь обучающие курсы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Самое главное, по словам астрологов, — не сдаваться, столкнувшись с неприятностями в этот день. У Стрельцов сегодня будет непредвиденная встреча с человеком из прошлого. В любом случае старайтесь избегать каких-либо конфликтов, которые могут родиться из такой встречи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козероги могут попробовать найти новых знакомых в сети или просто почитать книгу. Однако помните, что не все люди одинаковы и не все они желают вам добра. Чтобы не потерять своих старых друзей, стоит чаще задумываться об их чувствах. Это не хороший день для кардинальных изменений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если Водолеи готовятся представить новый проект окружающим, астрологи рекомендуют дождаться лучшего дня для этого. Вы не сможете поддержать те идеи, которые у вас появятся сегодня — к этому звезды не расположены. Также не сравнивайте себя с более успешными людьми. Великими люди становятся не за один день.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эта пятница не лучшим образом подходит Рыбам для самокритики и анализа прошлых ошибок. Астрологи советуют проживать по максимуму каждый день, ведь ничто не гарантирует, что так будет всегда. Все может измениться за одну секунду. Не давайте волю зависти. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.