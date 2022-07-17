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Гороскоп на 17 липня: Риби зустрінуть справжнє кохання, а Терезам варто уникати конфліктів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 17 липня 2022 року
Гороскоп на 17 липня 2022 року

Сьогодні важливо утримувати свої емоції під контролем та планомірно докладати зусиль для досягнення своїх цілей.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не все буде складатися вам сприятливо в цей час. Тому всі основні питання постарайтеся вирішити до полудня, а ввечері можна відпочити і провести час на своє задоволення. Також сьогодні у вас можуть з’явитися нові завдання, вирішувати які саме вас. Додамо, що у липні життя Овнів може змінитися кардинально.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Настає сприятливий час для реалізації особистих планів та бажань. Рутинні справи і робота не будуть тягарем, якщо підходити до справи з фантазією. Однак убік краще відкласти розв'язання фінансових питань. Довіряйте лише тим людям, на думку яких ви дослухаєтеся.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Відмінний день, протягом якого у вас вдасться досягти успіху в багатьох сферах. Багато проблем можна вирішити, для цього вам не доведеться прикладати так багато зусиль. Цього дня не проґавте можливість досягти успіху в особистому житті. Хороший день, щоб ретельно спланувати важливі справи.

Рак (22 червня — 22 липня)

Непоганий день, проте ймовірні незначні фінансові труднощі, очікуються великі витрати. Сьогодні краще сконцентрувати свою увагу саме на тих речах, які турбують вас найбільше. У цей час краще не поспішати приймати рішення та реально оцінювати ситуацію, робити відповідні висновки. Додамо, що у липні Ракам випаде можливість зустріти другу половинку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Настав час, щоб проаналізувати свої дії та ухвалити відповідне рішення, в якому напрямку належить рухатися далі. Зараз важливо діяти активно, щоб не прогаяти сприятливу можливість у бізнесі та на роботі. У будь-якій справі сьогодні вам знадобляться впевненість у власних силах та холодний розрахунок.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні з’явиться новий клопіт, не виключено, що на ваші плечі ляжуть додаткові обов’язки. У спілкуванні з колегами прагнете уникати гострих кутів та неприємних ситуацій. Нині важливо діяти активно. У складній ситуації довіртеся інтуїції — тільки так ви зможете допомогти собі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це буде плідний день, коли вдасться досягти успіху, здобути впевненість у своїх силах. У цей період можна вивчати щось нове, але також не пропустіть час повеселитися та відпочити. Вирішуючи робочі питання, спирайтеся на свої знання та професіоналізм. Уникайте конфліктів із оточуючими. Додамо, що в липні Терезів чекають професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день чудово підходить для розв'язання проблем в особистому житті. Ваша інтуїція підкаже найкращий вихід із скрутного становища. У цей день знайдеться багато приводів, коли інші намагатимуться звалити свої проблеми на ваші плечі. Тому сьогодні важливо проявляти пильність буквально у всьому.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні можна розраховувати на успіх, сприятливий день дозволить реалізувати деякі ваші плани. У цей період не виключений успіх у справах, ви рухатиметеся у правильному напрямку. Цей день підходить для планування, також не виключено нових знайомств. У будь-якій непростій ситуації зберігайте спокій та самовладання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Протягом дня будьте уважні та розважливі у своїх витратах. Будь-які витрати краще планувати заздалегідь з урахуванням реального бюджету. Вам настає вдалий час, коли вдасться досягти небувалих висот. Перед вами відкриваються привабливі перспективи, можливе кар’єрне зростання, вдале завершення угоди та отримання прибутку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День не найкращий, проте ви знатимете, як діяти у складній ситуації. На вас чекають нові знайомства, стосунки з близькими будуть гармонійними. Зараз не зациклюйтесь на чомусь одному, не тупцюйте на місці, а розвивайтеся. З’явиться можливість поспілкуватися з цікавими для вас людьми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день, протягом якого можна зробити багато важливих справ. При цьому з ранку вас можуть спантеличити сімейні питання. Приділіть увагу розв'язанню фінансових питань, прорахунків у цій справі не повинно бути. В особистому житті намітяться зміни, можна зустріти справжнє кохання. До речі, Риби — найбільш щасливий і щасливий знак липня.