Укр

Гороскоп на 17 июля: Рыбы встретят настоящую любовь, а Весам стоит избегать конфликтов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 17 июля 2022 года
Гороскоп на 17 июля 2022 года

Сегодня важно удерживать свои эмоции под контролем и планомерно прикладывать усилия для достижения своих целей.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не все будет складываться для вас благоприятно в это время. Поэтому все основные вопросы постарайтесь решить до полудня, а вечером можно отдохнуть и провести время в свое удовольствие. Также сегодня у вас могут появиться новые задачи, решать которые предстоит именно вам. Добавим, что в июле жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Наступает благоприятное время для реализации личных планов и желаний. Рутинные дела и работа не будут в тягость, если подходить к делу с фантазией. Однако в сторону лучше отложить решение финансовых вопросов. Доверяйте только тем людям, к мнению которых вы прислушиваетесь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличный день, в течение которого у вас получится преуспеть во многих сферах. Многие проблемы могут быть решены, для этого вам не придется прикладывать так много усилий. В этот день не упустите возможность добиться успеха в личной жизни. Хороший день, чтобы тщательно спланировать важные дела.

Рак (22 июня — 22 июля)

Неплохой день, однако вероятны незначительные финансовые затруднения, предстоят крупные расходы. Сегодня лучше сконцентрировать свое внимание именно на тех вещах, которые волнуют вас больше всего. В это время лучше не спешить принимать решения и реально оценивать ситуацию, делать соответствующие выводы. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Пришло время, чтобы проанализировать свои действия и принять соответствующее решение, в каком направлении предстоит двигаться дальше. Сейчас важно действовать активно, чтобы не упустить благоприятную возможность в бизнесе и на работе. В любом деле сегодня вам пригодятся уверенность в собственных силах и холодный расчет.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня появятся новые хлопоты, не исключено, что на ваши плечи лягут дополнительные обязанности. В общении с коллегами стремитесь избегать острых углов и неприятных ситуаций. Сейчас важно действовать активно. В сложной ситуации доверьтесь интуиции — только так вы сами сможете помочь себе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это будет плодотворный день, когда получится добиться успеха, обрести уверенность в своих силах. В этот период можно изучать что-то новое, но также не упустите время повеселиться и отдохнуть. Решая рабочие вопросы, опирайтесь на свои знания и профессионализм. Избегайте конфликтов с окружающими. Добавим, что в июле Весов ждут профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день отлично подходит для решения проблем в личной жизни. Ваша интуиция подскажет наилучший выход из затруднительного положения. В этот день найдется много поводов, когда другие попытаются взвалить свои проблемы на ваши плечи. Поэтому, сегодня важно проявлять бдительность буквально во всем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня можно рассчитывать на удачу, благоприятный день позволит реализовать некоторые ваши планы. В этот период не исключен успех в делах, вы будете двигаться в верном направлении. Этот день подходит для планирования, также не исключены новые знакомства. В любой непростой ситуации сохраняйте спокойствие и самообладание.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение дня будьте внимательны и расчетливы в своих тратах. Любые расходы лучше планировать предварительно с учетом реального бюджета. Для вас наступает удачное время, когда получится достичь небывалых высот. Перед вами открываются заманчивые перспективы, возможен карьерный рост, удачное завершение сделки и получение прибыли.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День не самый лучший, однако вы будете знать, как действовать в сложной ситуации. Вас ждут новые знакомства, отношения с близкими будут гармоничными. Сейчас не зацикливайтесь на чем-то одном, не топчитесь на месте, а развивайтесь. Появится возможность пообщаться с интересными для вас людьми.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день, в течение которого можно сделать много важных дел. При этом с утра вас могут озадачить семейные вопросы. Уделите внимание решению финансовых вопросов, просчетов в этом деле быть не должно. В личной жизни наметятся перемены, можно встретить настоящую любовь. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.