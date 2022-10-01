Гороскоп на 1 жовтня: Козерогам варто бути обережнішими, а Терезам краще уникати суперечок і конфліктів

Сьогодні добрий час, щоб оцінити нові підприємства та інвестиції, які з’явилися на вашому шляху.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви сповнені позитивних емоцій. Але не намагайтеся розповсюджувати їх серед інших. Люди не будуть раді вашим порадам! Мовчання, попри те, що ви сповнені творчої енергії, може викликати у вас депресію. Але не турбуйтеся, ваше зізнання нікуди не подінеться, воно просто відкладається.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви активні, і сьогодні ваша активна натура тримає вас на вершині всього. Ви є центром усіх дій. Зберігайте темп та продовжуйте рухатися вперед. Вам ще багато чого доведеться досягти. Тримайте своє робоче місце у чистоті та час від часу перевіряйте свої документи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День вказує на великий успіх, особливо для тих, хто якимось чином пов’язаний із освітою чи письменством. День також підходить для інвестування у довгострокові плани. Ваша щедрість буде гідно оцінена, особливо тими людьми, які не змогли розпізнати її раніше.

Рак (22 червня — 22 липня)

Проблеми із грошима переслідували вас, але тепер ви зможете взяти під контроль свої фінанси. Шлях, який ви оберете, ймовірно, буде важким, але ви приймете правильне рішення і незабаром зможете знайти вихід із фінансових труднощів. Будьте обережні з тим, що ви їсте, тому що сьогодні можуть виявитися проблеми зі шлунком. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні є сприятливий день для вас. Ваша приємна особистість приваблює інших. До чого б ви не доклали своїх рук сьогодні, швидше за все, все буде успішним. Сьогодні відкриються нові та захопливі можливості, і вам потрібно зробити позитивний крок назустріч невідомому. Це може допомогти пожвавити вашу кар’єру, а також допоможе зняти стрес, пов’язаний з роботою. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви сповнені позитивної енергії. Однак, хоча у вас можуть бути добрі наміри, ваша непрохана порада не скрізь буде бажаною. Тому краще стримувати свої пориви щодо інших людей, тому що ваші добрі наміри можуть бути неправильно витлумачені.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Будьте м’які та скромні стосовно інших, оскільки сьогодні ви можете вплутатися у суперечку. Уникайте таких ситуацій. Виключіть зі свого меню всі шкідливі продукти. Натомість їжте сьогодні багато їжі, багатої клітковиною. Перевірте свою поштову скриньку. Можливо, на вас чекає важлива пошта.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день присвячений змінам. Ви можете вступити в контакт з кимось, хто зробить істотні зміни у ваше життя, або познайомить вас з іншими людьми, які можуть викликати ці зміни. Однак не всі зміни йдуть на користь. Вам необхідно буде проаналізувати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Саме час навести лад і прояснити старі непорозуміння. Ви також можете зблизитись з кимось, з ким ви раніше були відчужені. Існує реальна ймовірність того, що ви зустрінете давнє захоплення та пристрасть між вами відродиться. Ви можете отримати хороші новини про найкращі перспективи працевлаштування. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Стережіться сьогодні "таємного ворога" на вашому робочому місці. Ця людина останніми днями поводилася приязно, але між вами є якась передісторія, і сьогодні вона чи вона може спробувати помститися. Найкраще виконувати всі свої завдання вчасно та відповідно до графіка, тому що в іншому випадку у вас можуть виникнути проблеми з начальством.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви можете змінити роботу або отримати підвищення та переїхати в інший регіон. Ви також, ймовірно, вступите в контакт із кимось, хто виявиться дуже впливовим у вашій майбутній кар’єрі. Сьогодні ви можете отримати незначні падіння чи травми. Отже, вам потрібно бути особливо обережним.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде розслабленим та вільним від напруги. Сьогодні є шанси отримати значний грошовий прибуток, але слідкуйте за сумою, яку ви витрачаєте на покупки. Настав час ризикнути і зайнятися тим, чим ви дійсно хочете займатися в житті, замість дотримуватися безпечного та вузького шляху.