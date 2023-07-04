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Відомий астролог помилився з датою закінчення війни в Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прогноз Влада Росса не виправдав себе Новина оновлена 04 липня 2023, 08:00
Прогноз Влада Росса не виправдав себе. Фото Колаж

Влад Росс раніше заявляв, що наприкінці 2022 року усі бої на території України припиняться

Гороскоп відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Раніше він заявляв, що у липні-серпні минулого року в росії відбудеться "палацовий переворот", а в листопаді воєнні дії зупиняться.

За словами Росса рік тому, постріли повністю припиняться, а російські окупанти почнуть залишати територію України наприкінці 2022 року.

"У листопаді бої зупиняться, конфлікт буде заморожений, а потім і зовсім врегульований", — казав тоді астролог. Крім того, за прогнозом Росса, у липні (за 2022 рік) Україна поверне Донбас та Крим.

Минулого року Влад Рос помилився з прогнозом по даті смерті президента росії володимира путіна. Нібито той мав померти у березні 2023 року від раку підшлункової залози.

Протилежні астропрогнози лунали і з вуст відомого в Україні мольфара Максима Гордєєва. Раніше він заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії.

Теги:
#Війна #Астрологія #Влад Росс