Відомий астролог помилився з датою закінчення війни в Україні

Влад Росс раніше заявляв, що наприкінці 2022 року усі бої на території України припиняться

Гороскоп відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Раніше він заявляв, що у липні-серпні минулого року в росії відбудеться "палацовий переворот", а в листопаді воєнні дії зупиняться.

За словами Росса рік тому, постріли повністю припиняться, а російські окупанти почнуть залишати територію України наприкінці 2022 року.

"У листопаді бої зупиняться, конфлікт буде заморожений, а потім і зовсім врегульований", — казав тоді астролог. Крім того, за прогнозом Росса, у липні (за 2022 рік) Україна поверне Донбас та Крим.

Минулого року Влад Рос помилився з прогнозом по даті смерті президента росії володимира путіна. Нібито той мав померти у березні 2023 року від раку підшлункової залози.

Протилежні астропрогнози лунали і з вуст відомого в Україні мольфара Максима Гордєєва. Раніше він заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії.