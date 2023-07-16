Закінчення війни навесні не дочекалися: популярна таролог оконфузилась з прогнозом

Хомутовська вкотре помилилася з термінами

Прогнози відомого українського таролога Людмили Хомутовської не збуваються. Як із термінами звільнення Запорізької АЕС у 2022 році, так і з датою закінчення кровопролитної війни росії проти України — астроексперт помилилась практично у всьому.

Торік у жовтні ми писали про те, що Хомутовська назвала терміни закінчення війни в нашій країні. За її словами, все мало закінчитися в березні 2023-го. Про це вона розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу "TOP".

Також Хомутовська заявляла, що після цього ще рік-два Україна буде судитись з рф, але це буде вже не військова історія. "Історія на рівні юристів довготривала. Але закінчення війни ми чекаємо у 2023 році навесні", — заявила тоді таролог.

Нагадаємо, що Людмила Хомутовська також помилилася з прогнозом дати закінчення воєнного стану. Минулого року вона заявила, що все має закінчитися у березні-квітні цього року, але, як бачимо, віз і нині там.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення воєнних дій на території України. Минулого року Росс помилився з прогнозом по даті смерті президента росії володимира путіна.