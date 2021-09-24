В "Слузі народу" розповіли, кого точно не підтримають на виборах мера Харкова

За словами Олександра Корнієнка, на підготовку сильного кандидата в мери потрібні роки

Партія «Слуга народу» не висуватиме свого кандидата на виборах мера Харкова, оскільки не бачить сенсу прирікати себе на провал. Разом з тим швидше за все, "слуги" зовсім не братимуть ніякої участі у виборах і вже точно — не підтримають одного з кандидатів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Телеграфу» розповів глава партії Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що в Харкові склалася ситуація, при якій місцеві виборці бачать новим мером людину з команди покійного ексмера Геннадія Кернеса, очевидно, маючи на увазі чинного секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова. Саме його, каже Корнієнко, в місті вважають кандидатом найбільш відповідним їх вимогам до міського управління.

Разом з тим глава «Слуги народу» зазначив, що партія не займалася вирощуванням відповідних тому чи іншому місту кандидатів в мери, адже на це знадобляться роки.

«У нас же партія всього два роки існує, в Харкові, в тому числі. Наші харків’яни, які є мажоритарниками, як і всі наші депутати — були обрані вперше. Там тільки Мезенцева була депутатом міськради, але все одно вона більше займається зовнішньою політикою», — розповів Корнієнко «Телеграфу».

За словами політика, виставити зараз технічного кандидата в мери Харкова — означає приректи партію на хвилю критики через 7 набраних відсотків.

Корнієнко також підкреслив, що «Слуга народу» навряд чи буде підтримувати когось із вже чинних кандидатів. Зокрема — Михайла Добкіна, з яким у партії існують «кардинальні ідеологічні розбіжності».

Відзначимо, що офіційно виборча кампанія в Харкові почалася 11 вересня.

На сьогодні документи для участі у виборах мера Харкова подали 5 кандидатів. Мова про лідера харківського осередку «Нацкорпуса» Костянтина Нємічєва, колишнього мера Харкова, самовисуванця Михайла Добкіна, депутата Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимира Плетньова, ексдепутата Харківської міської ради, самовисуванця Дмитра Маринина й депутата Харківської обласної ради від "Опозиційної платформи — За життя" Валерія Говорова.