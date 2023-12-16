Через хворобу помер відомий український письменник (фото)

Письменник був наставником для творчої молоді

На Харківщині помер український письменник Віктор Тимченко. Кілька місяців тому він відзначив свій 93-й день народження.

Трагічну новину повідомив його колега Віктор Бойко на своїй сторінці у Фейсбук. У Харківській обласній організації "Національна спілка письменників України" також вшанували пам’ять письменника.

Життя письменника обірвалося через хворобу 14 грудня 2023 року.

"3 вересня 2023 р. відзначав свій 93-й день народження… Тиждень тому він захворів на ковід. Потрапив у реанімацію із двостороннім запаленням легень. Сподівалися на одужання, адже стан був тяжкий, але стабільний. Щойно його дочка Ольга Орлова повідомила страшну звістку — Віктора Петровича не стало. Глибоко сумуємо. Співчуваємо родині великого людинолюбця. Пам’ять про світлу людину, про нашого хрещеного літературного батька залишиться в наших серцях. Царство небесне", — написав Віктор Бойко.

У місцевій спілці письменників також висловили щирі співчуття родині письменника.

"14 грудня 2023 року пішов від нас Віктор Петрович Тимченко. Поет, прозаїк, наставник, ціла ера Слобожанської літератури. Цю втрату важко осягнути. Відпочивайте з Богом, Вікторе Петровичу, а з нами – назавжди Ваше кохання, Ваші вірші та Ваш живий голос", — написали у Харківській обласній організації "Національна спільнота письменників України".

Віктор Тимченко народився 1930 року в Харківській області, а 1944 року внаслідок випадкового поранення втратив зір та навчався у Харківській школі-інтернаті для незрячих їм. В.Короленка. Але проблеми із зором не завадили йому творити. У 1960 році заснував Деркачівську літературну студію та довгий час був її керівником. Також був директором видавництва "Крок". Член Національної спілки письменників України з 1959 року.

Почесний громадянин міста Дергачі та Дергачівського району Харківської області. Упродовж багатьох років був наставником творчої молоді Харківщини. З 1976 до 2007 року очолював роботу з молодими авторами Харківщини. На його рахунку шість поетичних збірок російською мовою ("Лірика", "Місце в житті", "Вася Бігунок" та інші) та десяток українською ("Два вікна", "Віра, Надія, Любов", "Про нас" та інші). Також він автор прозової книги "Пароль чотири зірки" (повість та розповідь).

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