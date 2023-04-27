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Україна отримає переваги на полі бою. Михайло Федоров — про нові українські військові ІТ-розробки

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Автор
Михайло Федоров
Михайло Федоров. Фото Telegraf

Віцепрем'єр розповів "Телеграфу", скільки коштів вже знайшли для стартапів, які посилять ЗСУ

Поки Україна отримує на озброєння сучасну воєнну техніку з-за кордону та "бореться" зі своїми союзниками за літаки, в Кабміні продовжують робити кроки для подальшої цифровізації ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні за участі Мінцифри у Києві запустили військово-технологічний кластер BRAVE1 – майданчик, через який розробники військових цифрових рішень та продукції подвійного призначення зможуть отримати гранти.

"Телеграф" запитав у Михайла Федорова (віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації), скільки коштів вже вдалося акумулювати для фінансування воєнних стартапів та хто саме долучатиметься до грантової допомоги.

Які головні цілі ще одного окремого проєкту в IT-секторі?

Ми запустили цю платформу для розробників військових технологій, щоб з'являлося більше IT-продуктів, які допомагають зберігати життя нашим військовим. Ідеться про компанії, які зокрема займаються БПЛА, радіорозвідкою, різними застосунками-системами ситуаційної обізнаності тощо. Тобто, це такі технології, що дозволяють отримати переваги на полі бою, зокрема щодо більшого захисту інформації, більшої ефективності роботи нашої артилерії, покращення напрямку ситуативної обізнаності й так далі.

Ще з важливого — щоб ці компанії (які подають заявки на гранти через BRAVE1.Авт.) були українськими, щоб в цей кластер надходили інвестиції і потім з'являлися такі високотехнологічні проєкти. Розробники будуть отримувати зворотний зв'язок у разі, якщо якісь продукти зацікавлять Генеральний штаб ЗСУ.

Уточніть, за які кошти фінансуватимуться ці проєкти, це 100% будуть державні кошти?

Зараз є державні гранти, які будуть отримувати розробники. Але, думаю, поруч будуть інвестори — приватні венчурні фонди, які також зможуть доєднатися до фінансування. Якщо ж є певні суперстратегічні проєкти, їхню долю зможе купувати держава.

Які шанси з'являються для вітчизняних державних підприємств оборонпрому, наприклад, КБ "Луч"?

Вони, звичайно, теж зможуть взяти участь у цій програмі, як і інші компанії.

Які є перспективи, щоб потім українські проєкти можна було б експортувати?

Є великий потенціал, адже сьогодні з'являються унікальні продукти та проєкти, які можна масштабувати для інших країн. Звичайно, зараз вони працюють, щоб захищати Україну. Проте експортний потенціал великий. У цьому і полягає одна з цілей BRAVE1, щоб капіталізувати компанії, аби після нашої перемоги весь світ знав — в Україні є передові технології, їх потрібно купувати та інвестувати в нашу країну.

Військовий бюджет на поточний рік сформований. Яким саме чином відбуватиметься фінансування цього кластеру? Треба буде додатково вносити зміни до державного кошторису?

Наразі є понад 100 мільйонів гривень грантів під цей кластер. Але ця сума буде постійно збільшуватися. Думаю, буде багато джерел недержавного фінансування.

Чи можна у цьому ключі розраховувати також на кошти країн-партнерів України?

Будемо дивитися. Для цього ми та запустили BRAVE1, щоб також і за кордоном дізналися про цей майданчик.

Теги:
#Війна #ЗСУ #Михайло Федоров #Технології #Мінцифри