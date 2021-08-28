Україна підходить до осені з рядом проблем і потенційних ускладнень, що негативно вплинуть як на фінансово-економічний, так і на і соціально-побутовий стан українців

Фінансові можливості України і зобов’язання мають суттєві відмінності.

Напередодні осіннього сезону Україна в рамках нового розподілу Міжнародним валютним фондом спецправ запозичення отримала 2,7 млрд доларів, хоч і на певних умовах. Але програма за новими траншами не узгоджена, а на горизонті маячать пікові виплати, можливий локдаун через наближення до червоної зони епідеміологічної небезпеки, а також опалювальний сезон, до якого ми підходимо з кризою в енергетичній сфері.

Економічним прогнозом на осінь з "Телеграфом" поділився політичний і економічний експерт Growford Institute Валерій Клочок.

"Восени уряд зобов’язаний буде виплатити за три місяці 193,42 млрд гривень боргових платежів. Пік припадає на вересень (понад 104 млрд). Національний банк України має достатньо резервів для" страхування "таких платежів і є своєрідною подушкою безпеки в разі, якщо державний бюджет не впорається з цими виплатами. Так, станом на 1 серпня резерви НБУ становили 28,95 млрд дол. в цінних паперах, золоті, готівці, депозитах і коррахунках. Крім того, ми отримали для поповнення резервів центробанку допомогу від МВФ в сумі 2,7 млрд дол., яка також включена в резерви НБУ ", — зазначає Валерій Клочок.

Втім, використання цих коштів — крайній захід, відзначає експерт. З виплатами повинен впоратися бюджет, але його дефіцит становить десятки мільярдів гривень.

"Таким чином, наші фінансові можливості і зобов’язання мають суттєві відмінності. І вони можуть восени викликати проблеми в фінансово-економічному секторі. Наприклад, вже сьогодні можна констатувати серйозне невиконання планових показників по видатковій частині держбюджету, — підкреслює Валерій Клочок. — В середньому по загальному фонду держбюджету недовиконання плану за 6 місяців склало 7,3%. Найбільшими обсягами недоотриманого планового фінансування відзначилися: житлово-комунальне господарство (мінус 97,5%); духовний та фізичний розвиток (мінус 30,4%); економічна діяльність (мінус 29, 1%); охорона навколишнього середовища (мінус 28%); державне управління (мінус 23,8%)".

За словами експерта, в певній мірі ситуацію на плаву може утримати аграрний сектор, де пророкують хороший урожай зернових (рекордні 80 млн тонн). До речі, саме Аграрка займає майже половину українського експорту. На тлі стрімкого зростання цін на світовому ринку на сировину, в тому числі і на агросировини, це буде позитивно відбиватися на загальній економічній картині.

"Втім, не варто забувати про настання опалювального сезону, — закликає Валерій Клочок. — А ситуація на енергоринку вкрай складна. Хоча заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг зменшилась з 82 до 71 млрд. Але взаємні борги тільки на оптовому ринку електричної енергії перевищують 53 млрд. на жаль, ці чинники будуть мати свій негативний вплив на загальну картину, як фінансово-економічного характеру, так і соціально-побутового ".

Раніше "Телеграф" розповів, чого українцям чекати восени від нового політичного сезону.