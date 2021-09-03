У Росії розповіли, коли запустять "Північний потік-2": в "Нафтогазі" знайшли, чим відповісти

В Україні розповіли про можливі домовленості щодо газу з РФ і гарантії, які ми отримаємо від ЄС

У Росії зробили гучну заяву про те, що "Північний потік — 2" вже практично готовий, і під час цього опалювального сезону по скандальному газопроводу пустять перший газ в Європу.

"Дуже недовго", — таку відповідь 3 вересня дав журналістам глава "Газпрому" Олексій Міллер на питання, скільки ж залишилося чекати до запуску "Північного потоку — 2".

Тим часом в Україні мають намір укладати контракти з європейськими компаніями про транзит газу через нашу країну, вважаючи це кращою гарантією енергетичної безпеки.

За словами глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, в недалекому майбутньому відбудуться консультації на технічному рівні і переговори з європейськими компаніями, які організовує Німеччина.

"Ми на цих переговорах будемо говорити з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів", — обіцяє Вітренко.

Глава "Нафтогазу" також запевнив, що Україна не проти продовжити контракт з РФ на транзит газу ще на 10 років. Однак гарною гарантією можливу угоду в нашій країні не вважають.

Як повідомлялося раніше, проект газопроводу "Північний потік — 2" передбачає можливість для Росії постачати газ безпосередньо до Німеччини в обхід української ГТС. На тлі цього в Україні дедалі більше побоюються, що після його запуску транзит газу через територію України буде зовсім зупинено.

За словами посла РФ в Німеччині, будівництво газопроводу завершиться "за лічені тижні". В "Нафтогазі" ж запевняють, що "війна не програна" і що навіть після завершення будівництва "Північного потоку — 2" його можуть так і не запустити.

Крім того, президент США Джо Байден розпорядився вжити додаткових заходів щодо "певних російських газопроводів", тим самим дозволивши вводити санкції проти "Північного потоку-2" в разі, якщо той буде загрожувати європейській або українській енергетичній безпеці.

Втім, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Байденом заявив, що США можуть ввести санкції у разі порушення прав України в енергетичному секторі, однак поки немає ніяких конкретних гарантій.