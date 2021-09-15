Україна отримає черговий транш на 600 мільйонів євро: на що їх витратять

Транш надійде в Україну наприкінці жовтня

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Мова йде про транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Про це у середу, 15 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Зеленський подякував Єврокомісії та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку проведених в Україні реформ. На думку президента, це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьби з коронавірусом.

У свою чергу премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ці кошти підуть на подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу та допоможе відновити економіку.

Варто зазначити, що єврокомісар Валдіс Домбровскіс у коментарі "РБК Україна" повідомив, що транш у розмірі 600 мільйонів євро — це друга і остання виплата у рамках даної програми на загальну суму 1,2 мільярда євро.

Виплата цього траншу стала можливою після того, як Україна виконала умови, поставлені МВФ. Ця сума має надійти в Україну вже наприкінці жовтня.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", напередодні Дня Незалежності Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярдів доларів до Дня незалежності.

Також ми писали про підводні камені "подарунка" МВФ, зокрема, чим Україна заплатить МВФ за крупний кредит.