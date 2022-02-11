Стало відомо, чи будуть штрафувати ФОПів за відсутність касових апаратів

Гетманцев запевнив, що влада зменшить кількість штрафів для підприємців

В Україні фізичні особи-підприємці (ФОПи), які поки що не встигли встановити касові апарати відповідно до нових правил роботи, можуть на деякий час видихнути. В січні влада обіцяє не штрафувати за відсутність РРО підприємців. Про такі наміри, як передає "Телеграф", заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю УНІАН.

За словами нардепа, в цьому місяці в Україні не відбувалися перевірки ФОПів на рахунок видання чеків. Тож, зазначив голова профільного парламентського комітету, жодних штрафів за січень на цей час не нараховано.

"Ми скасуємо взагалі штрафи за січень", — обнадіяв заявою Гетманцев.

Крім того, він зауважив про плани суттєвого зменшення штрафів, а саме: на 90% на увесь рік для тих, хто встановив РРО.

Скасувати штрафи, за словами нардепа, можуть в лютому чи березні після того, як за цю ініціативу проголосують у Верховній Раді.

Також Гетманцев повідомив, що в Україні сьогодні нараховується приблизно 350 тисяч РРО, які встановлені ФОПами.

Нагадаємо, на дрібних підприємців в Україні цього року можуть чекати нові податкові зобов’язання. Адже, за оцінками експертів, через ухилення від податків бюджет України втрачає до 600 мільярдів гривень щороку.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські підприємці періодично виходять на акції протесту проти прийнятого два роки тому закону, що зобов’язує ФОПів використовувати реєстратори розрахункових операцій. Нововведення привело до того, що обладнання масово стикається зі збоями. Додамо, що нерідко мітинги переростають у сутички з правоохоронці прямо під стінами парламенту в Києві.