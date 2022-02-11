Стало известно, будут ли штрафовать ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов

Гетманцев заверил, что власти снизят количество штрафов для предпринимателей

В Украине ФОПы (украинский термин, обозначающий физическое лицо-предпринимателя или ФЛП), которые пока не успели установить кассовые аппараты в соответствии с новыми правилами работы, могут на время выдохнуть. В январе власти обещают не штрафовать за отсутствие РРО предпринимателей. О таких намерениях, как передает "Телеграф", заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью УНИАН.

По словам нардепа, в этом месяце в Украине не происходили проверки ФОПов на счет выдачи чеков. Поэтому, отметил председатель профильного парламентского комитета, никаких штрафов за январь в настоящее время не начислено.

"Мы отменим вообще штрафы за январь", — обнадежил заявлением Гетманцев.

Кроме того, он отметил про планы существенного уменьшения штрафов, а именно: на 90% на весь год для тех, кто установил РРО.

Отменить штрафы, по словам нардепа, могут в феврале или в марте после того, как за эту инициативу проголосуют в Верховной Раде.

Также Гетманцев сообщил, что в Украине сегодня насчитывается примерно 350 тысяч РРО, установленных ФОПами.

Напомним, мелких предпринимателей в Украине в этом году могут ждать новые налоговые обязательства. Поскольку, по оценкам экспертов, из-за уклонения от налогов бюджет Украины теряет до 600 миллиардов гривен в год.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские предприниматели периодически выходят на акции протеста против принятого два года назад закона, обязывающего ФОПов использовать регистраторы расчетных операций. Нововведение привело к тому, что оборудование массово сталкивается со сбоями. Добавим, что нередко митинги перерастают в стычки со стражами порядка под стенами парламента в Киеве.