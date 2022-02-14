Психологічний рубіж курсу пройдено: купувати зараз чи продавати долар

Тим, хто звик орієнтуватися на вартість долара, сьогодні доводиться нелегко

У найближчі кілька тижнів курс американської валюти буде досить неспокійним через існування загрози повномасштабної війни з Росією. Саме тому охочим "пограти" на доларовому ринку поки краще утриматися від подібних дій.

Прогнози фахівців на лютий щодо валюти опублікувало видання "Сегодня".

Купувати валюту в Україні наразі є невигідним заняттям. На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, заробити на подібному мало кому вдасться. Зате існує висока ймовірність втрати своїх вкладень у гривні через подібні операції.

Це і не дивно, адже долар на ранок 14 лютого подолав психологічну позначку 28 гривень. Цілком імовірно, що така вартість не є граничною.

Курс долара на 14 лютого від НБУ

Тим же, хто таки хоче спробувати успіхів у купівлі валюти, фахівці рекомендують бути більш уважними до того, що відбувається.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Фермери "збадьорять" гривню: яким буде курс валют у наступні тижні Останнім часом всі тільки й встигають стежити за курсом валют у зв’язку з геополітичною обстановкою в країні та різкою інфляцією в США, що буде з гривнею, — розповіли експерти.

Аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак рекомендує стежити за тональністю новин стосовно військово-політичної ситуації, а не за фактичними подіями. Фахівець упевнений: якщо інформполе починає наповнюватися новинами щодо погіршення відносин України з іншими державами, це гарний знак для покупки євро чи доларів.

Однак на такий крок рекомендується йти лише тим, хто не боїться втратити фінанси або планує залишити свої заощадження в іновалюті на рік або більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як буде ситуація з курсом долара протягом цього тижня.

Також ми писали, чого можна очікувати від вартості іноземних валют вже до кінця лютого.