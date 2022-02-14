Рус

Психологічний рубіж курсу пройдено: купувати зараз чи продавати долар

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Купувати валюту наразі невигідно Новина оновлена 14 лютого 2022, 09:03
Купувати валюту наразі невигідно

Тим, хто звик орієнтуватися на вартість долара, сьогодні доводиться нелегко

У найближчі кілька тижнів курс американської валюти буде досить неспокійним через існування загрози повномасштабної війни з Росією. Саме тому охочим "пограти" на доларовому ринку поки краще утриматися від подібних дій.

Прогнози фахівців на лютий щодо валюти опублікувало видання "Сегодня".

Купувати валюту в Україні наразі є невигідним заняттям. На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, заробити на подібному мало кому вдасться. Зате існує висока ймовірність втрати своїх вкладень у гривні через подібні операції.

Це і не дивно, адже долар на ранок 14 лютого подолав психологічну позначку 28 гривень. Цілком імовірно, що така вартість не є граничною.

Курс долара на 14 лютого від НБУ
Курс долара на 14 лютого від НБУ

Тим же, хто таки хоче спробувати успіхів у купівлі валюти, фахівці рекомендують бути більш уважними до того, що відбувається.

Аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак рекомендує стежити за тональністю новин стосовно військово-політичної ситуації, а не за фактичними подіями. Фахівець упевнений: якщо інформполе починає наповнюватися новинами щодо погіршення відносин України з іншими державами, це гарний знак для покупки євро чи доларів.

Однак на такий крок рекомендується йти лише тим, хто не боїться втратити фінанси або планує залишити свої заощадження в іновалюті на рік або більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як буде ситуація з курсом долара протягом цього тижня.

Також ми писали, чого можна очікувати від вартості іноземних валют вже до кінця лютого.

Теги:
#Гривня #Долар #Курс валют #Курс долара
Захід дуже стурбований тим, що відбувається біля східних кордонів України
Політика
США вивозять усіх дипломатів, а Канада евакуює військових: що відбувається довкола України на тлі чуток про вторгнення РФ 16 лютого
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захід дуже стурбований тим, що відбувається біля східних кордонів України
США вивозять усіх дипломатів, а Канада евакуює військових: що відбувається довкола України на тлі чуток про вторгнення РФ 16 лютого
Дата публікації
Категорія
Ще три імені вписані до Книги пам’яті загиблих за кордоном українців
Удома залишилися діти: на заробітках у Європі померли троє українців (фото)
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та Володимир Зеленський
"Стане потужним сигналом": Зеленський зробив Байдену несподівану пропозицію
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Фігурне катання та бобслей: пряма трансляція 10-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні
Дата публікації
Категорія
Деякі з них пояснили причини
Масовий рятунок: бізнесмени та політики залишають Україну чартерними рейсами