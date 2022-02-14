Укр

Психологический рубеж курса пройден: покупать сейчас или продавать доллар

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Покупать валюту сейчас невыгодно Новость обновлена 14 февраля 2022, 09:03
Покупать валюту сейчас невыгодно

Привыкшим ориентироваться на стоимость доллара нынче приходится нелегко

В ближайшие несколько недель курс американской валюты будет весьма неспокойным из-за существования угрозы полномасштабной войны с Россией. Именно поэтому желающим "поиграть" на долларовом рынке пока лучше удержаться от подобных действий.

Прогнозы специалистов на февраль касаемо валюты опубликовало издание "Сегодня".

Покупать валюту в Украине на данный момент является невыгодным занятием. По мнению президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко, заработать на подобном мало кому удастся. Зато высока вероятность потери своих вложений в гривне при подобных операциях.

Это и не удивительно, ведь доллар на утро 14 февраля преодолел психологическую отметку в 28 гривен. Вполне вероятно, что такая стоимость не является предельной.

Курс доллара на 14 февраля от НБУ
Курс доллара на 14 февраля от НБУ

Тем же, кто таки хочет попытать удачи в покупке валюты, специалисты рекомендуют быть более внимательными к происходящему.

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак рекомендует следить за тональностью новостей касаемо военно-политической ситуацией, а не фактическими событиями. Специалист уверен: если информполе начинает наполняться новостями касаемо ухудшения отношений Украины с другими государствами, это хороший знак для покупки евро или долларов.

Однако на такой шаг рекомендуется идти только тем, кто не боится потерять финансы или планирует оставить свои сбережения в иновалюте на год или больше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как будет обстоять ситуация с курсом доллара на протяжении нынешней недели.

Также мы писали, чего можно ожидать от стоимости иностранных валют уже к концу февраля.

Теги:
#Гривна #Доллар #Курс валют #Курс доллара
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