Все ще у плюсі, але сповільнюємося: Світовий банк дав насторожуючий прогноз для України на 2024 рік

Вторгнення РФ в Україну позначилося по всій Європі

Світовий банк оновив глобальні економічні перспективи та відзначив зростання ВВП в Україні. За пів року 2023 року він зріс з 2% до 4,8%, а поточного року його відновлення сповільниться до 3,2%.

Про це йдеться у свіжому огляді Світового банку. Але, попри торішнє зростання ВВП, його показник все одно на 30% нижчий за довоєнний рівень.

У банку наголосили, що перспективи України залишаються невизначеними.

"Прогнозується, що зростання становитиме 3,2% у 2024 році та 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні військові дії продовжуватимуться протягом 2024 року, при цьому базові ефекти та разові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, мають послабшати. Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію", – сказано в повідомленні банку.

ВВП зріс завдяки тому, що покращився доступ до електроенергії, був високий урожай, а також додаткові держвитрати. Крім того, Україні вдалося знайти альтернативу зерновій ініціативі. Свій вплив зробило також збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку.

Що стосується зростання ВВП по Європі та Центральній Азії, то він продовжить зростати, але все одно перебуватиме на рівні нижче 2019 року (початку пандемії коронавірусу). Це результат як затяжних наслідків самої пандемії, так і вторгнення РФ в Україну. У 2024 році ВВП Європи та Центральної Азії становитиме 2,4% порівняно з 2,7% у 2023 році; 1,2% у 2022 році та 7,1% у 2021 році.

"Геополітична напруженість продовжує створювати ризики погіршення ситуації. У період з 2021 по 2023 рік кількість випадків політичного насильства та демонстрацій у регіоні порівняно з жовтнем майже потроїлася, особливо в Росії та Україні. Посилення напруженості та конфліктів може посилити й так важкі людські та економічні. втрати", – зазначено в огляді СБ.

Світовий банк не відкидає, що можуть відновитися й інші геополітичні чвари на європейському континенті. Зокрема, йдеться про напругу між Вірменією та Азербайджаном, Косово та Сербією. Невизначеність щодо майбутньої економічної політики збільшиться також коштом великої кількості президентських, парламентських та місцевих виборів у 2024 році.

Що стосується РФ, то в прогнозі йдеться, що зростання ВВП сповільниться у 2024 році до 1,3% з 2,6% у 2023 році, а у 2025 році — до 0,9% з 2,6%.

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