Рус

Репетиція військового параду в центрі Києва: ексклюзивні фото та відео

Автор
В. Куценко
Дата публікації
Читати російською
Автор
514
Репетиція військового параду в центрі Києва: ексклюзивні фото та відео Новина оновлена 18 серпня 2021, 22:34

У заході задіяли військовослужбовців різних військ

У середу, 18 серпня, на центральних вулицях столиці проходить перша з трьох великих репетицій військового параду до Дня Незалежності України.

На місці подій побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Відзначається, що в параді беруть участь тисячі військових з різних видів військ зі службовими собаками і військовою технікою, і для їх проходження три дні будуть перекривати центральні вулиці Києва.

Дивіться, як це виглядає, на ексклюзивних фото та відео від "Телеграфа":

Як повідомляв "Телеграф", перша репетиція військового параду проходила 4 серпня на злітній смузі "Антонова", після чого її ще повторювали як для піших розрахунків, так і для авіації, а днями військові вже марширували на Софійській площі в центрі Києва.

Що цікаво, — саме на 30-річчя незалежності України 24 серпня 2021 року разом з українськими військовими вийдуть на парад і військовослужбовці кількох країн-союзників з НАТО.

Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Економіка та Фінанси
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде