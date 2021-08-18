Репетиція військового параду в центрі Києва: ексклюзивні фото та відео

У заході задіяли військовослужбовців різних військ

У середу, 18 серпня, на центральних вулицях столиці проходить перша з трьох великих репетицій військового параду до Дня Незалежності України.

На місці подій побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

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Відзначається, що в параді беруть участь тисячі військових з різних видів військ зі службовими собаками і військовою технікою, і для їх проходження три дні будуть перекривати центральні вулиці Києва.

Дивіться, як це виглядає, на ексклюзивних фото та відео від "Телеграфа":

Як повідомляв "Телеграф", перша репетиція військового параду проходила 4 серпня на злітній смузі "Антонова", після чого її ще повторювали як для піших розрахунків, так і для авіації, а днями військові вже марширували на Софійській площі в центрі Києва.

Що цікаво, — саме на 30-річчя незалежності України 24 серпня 2021 року разом з українськими військовими вийдуть на парад і військовослужбовці кількох країн-союзників з НАТО.