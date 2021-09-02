Не минуло й доби: у Києві вантажівка проломила сухий фонтан, відкритий Кличко 1 вересня (фото, відео)

Кличко вважає, що водій повинен компенсувати збитки

У Києві в четвер, 2 вересня, вантажний автомобіль в’їхав у "сухий" фонтан і провалився на оновленій Арсенальній площі, яку ввечері 1 вересня тільки відкрили.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, водій вантажівки пошкодив "сухий" фонтан практично відразу після реставрації площі.

Мер каже, що винуватцем події став неуважний водій, який вранці, 2 вересня, привіз бутельовану воду в одну з установ, що знаходиться на території відреставрованої площі.

Як розповідає Кличко, чоловікові потрібно було зупинитися біля воріт і занести воду, але відстань була немаленькою, тому водій вирішив "не напружуватися" і трохи під’їхати.

Внаслідок цього вантажівка провалилася у "сухий" фонтан і пошкодила покриття.

Вантажівка, яка провалилася на оновленій площі

На цей момент фахівці займаються перевіркою стану форсунок фонтану, змонтованих під плиткою.

Інвестор, який створив цей проєкт, пообіцяв, що до кінця тижня фонтан відновлять.

"А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі завдані збитки", — заявив Кличко.

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