Не минуло й доби: у Києві вантажівка проломила сухий фонтан, відкритий Кличко 1 вересня (фото, відео)
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Кличко вважає, що водій повинен компенсувати збитки
У Києві в четвер, 2 вересня, вантажний автомобіль в’їхав у "сухий" фонтан і провалився на оновленій Арсенальній площі, яку ввечері 1 вересня тільки відкрили.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, водій вантажівки пошкодив "сухий" фонтан практично відразу після реставрації площі.
Мер каже, що винуватцем події став неуважний водій, який вранці, 2 вересня, привіз бутельовану воду в одну з установ, що знаходиться на території відреставрованої площі.
Як розповідає Кличко, чоловікові потрібно було зупинитися біля воріт і занести воду, але відстань була немаленькою, тому водій вирішив "не напружуватися" і трохи під’їхати.
Внаслідок цього вантажівка провалилася у "сухий" фонтан і пошкодила покриття.
На цей момент фахівці займаються перевіркою стану форсунок фонтану, змонтованих під плиткою.
Інвестор, який створив цей проєкт, пообіцяв, що до кінця тижня фонтан відновлять.
"А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі завдані збитки", — заявив Кличко.
Нагадуємо, як на "мосту Кличко" між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою в Києві в черговий раз тріснуло скло.
Також ми писали, що 29 липня на велосипедно-пішохідному мосту невідомий розбив скло — незабаром порушника знайшли і ним виявився гість Києва, який хотів перевірити конструкцію на міцність.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 серпня в центрі Києва на площі Льва Толстого водій Hyundai ix35 припаркував своє авто прямо поперек дороги, через що ускладнився рух.
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