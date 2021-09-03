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Ще одну зелену зону в центрі Києва обнесли будівельним парканом: фото і карта

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Паркан на Кловському узвозі. Новина оновлена 03 вересня 2021, 20:46
Паркан на Кловському узвозі.

Про початок будівельних робіт не повідомляється.

У Києві на тлі зростаючого попиту на землю ще одну ділянку столиці огородили парканом. На Кловському узвозі навпроти будівлі з номером 24 з’явилася захисна конструкція. Відзначимо, що це один з найбільш елітних районів Києва — Печерський. Фото паркану зробив кореспондент "Телеграфу".

Будівля, що знаходиться за парканом — в незадовільному стані. Можливо, незабаром кияни будуть спостерігати чергове будівництво.

Поруч з цією адресою знаходиться Офіс генерального прокурора і Печерське управління поліції, а також бізнес-центри.

Місце розташування огородженої території
Місце розташування огородженої території

Раніше "Телеграф" уже писав про те, як забудовники в Києві потрапили в скандал зі знесенням історичного будинку. Так, 20 серпня на вулиці Обсерваторна, 6 частково знесли садибу Барбана, попри заборону Міністерства культури. Будинок планують відновити після втручання РНБО, а місцеві адміністрації по Україні зобов’яжуть провести перевірку всіх будинків з архітектурної та історичною цінністю.

У квітні в Києві на вулиці Симона Петлюри зруйнували ще одну історичну будівлю — Прибутковий будинок Уткіна. На його місці планують звести готель. До знесення може бути причетний колишній народний депутат Дмитро Андрієвський. Також журналісти знайшли зв’язок з партією Віталія Кличка.

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